ماذا يفعل رونالدينيو وريكارد في "كامب نو"؟

صحيفة كاتالونية تسلط الضوء على هذا اللقاء

تفاعلت وسائل الإعلام الإسبانية، مع التغريدة التي نشرها أسطورة برشلونة رونالدينيو عبر حسابه على "تويتر"، وكانت مرفقة بصورته جنبًا إلى جنب مع مدربه السابق فرانك ريكارد.

وما أثار فضول الصحف الكاتالونية، أن صورة الساحر البرازيلي ومدرب الفريق الأسبق، قد اُلتقطت من قلب ملعب "كامب نو" مساء الأربعاء.

وكتب رونالدينيو "شكرًا على قبول الدعوة والمشاركة في هذه اللحظة السحرية، إنه لمن دواعي سروري أن أراك دائمًا. صديقي المفضل فرانك ريكارد".

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وظهر بجانب بطل العالم 2002 وريكارد، شقيق النجم البرازيلي روبرتو دي أسيس، ومعروف أنه اقتحم مجال وكلاء اللاعبين منذ سنوات.

وسبق لرونالدينيو أن قضى أوج وأعظم لحظاته كلاعب كرة قدم تحت قيادة فرانك لامبارد في الفترة بين عامي 2003 و2008، وآنذاك حقق رودي كل شيء على المستوى الفردي والجماعي، منها على سبيل المثال أفضل لاعب في العالم وأوروبا، بجانب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي وغيرها من البطولات المحلية.

وعلى الرغم من تكتمه على سبب دعوته لريكارد، إلا أن "موندو" أشارت إلى أنه من المرجح أن يكون للمشاركة في فيلم وثائقي عن حياة الساحر، على اعتبار أن للمدرب الهولندي دورًا بارزًا في نجاحاته مع البرسا.