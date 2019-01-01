ماذا يعني احتفال محمد صلاح بهدفه في نهائي دوري أبطال أوروبا؟

النجم المصري محمد صلاح سجل الهدف الأول في تاريخ المصريين بنهائي دوري أبطال أوروبا واحتفل بشكل مبتكر، فماذا عنى احتفاله؟

فيسبوك تويتر علي رفعت

سجل النجم المصري محمد صلاح الهدف الأول في تاريخه بنهائي دوري أبطال أوروبا اليوم مع ليفربول ضد توتنهام في اللقاء المقام في العاصمة الإسبانية مدريد.

واحتفل صلاح بعد الهدف بطريقة جديدة مبتكرة نراها للمرة الأولى في الملاعب، حتى أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي انفجرت متسائلة عن معنى ذلك الاحتفال.

احتفال صلاح قد يكون مرتبط بالحملة الإعلانية التي يقوم بها في مصر على مدار الأشهر الماضية والخاصة بمكافحة المخدرات

وتصور البعض على مواقع التواصل الاجتماعي أن يكون احتفال صلاح لا يعني أي شيء سوى مجرد لعبة يلعبها مع نجلته الصغيرة مكة، والتي ظهرت في أكثر من مناسبة معه بملعب أنفيلد بالموسم الماضي والحالي.

وذهب البعض للحديث عن أن محمد صلاح يحاول إطلاق تحدي جديد بالاحتفال الذي قام به، على غرار احتفال بوجبا وديلي آلي وغيرهم من النجوم.

جدير بالذكر أن الشوط الأول من المباراة كان قد شهد تقدم ليفربول بهدف وحيد وهو الذي سجله محمد صلاح في بداية المباراة من ركلة جزاء.