ماذا يحدث؟ .. مشادة بين نيمار وجيسوس والبرازيلي يتوجه بطلب خاص لإدارة الهلال

النجم البرازيلي لم يُقدم الأداء المتوقع في مباراة دوري أبطال آسيا مساء أمس

مازالت توابع تعادل الهلال المخيب مع نافباخور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا مستمرة، خاصة حول الأداء السلبي والمتواضع للنجم البرازيلي نيمار وما وُصف من العديد بسعيه الحثيث لمغادرة الملعب بالبطاقة الحمراء.

الهلال هرب من خسارة موجعة أمام ضيفه في ملعب الدرة بعدما سجل له علي البليهي هدف التعادل الثمين في الوقت القاتل من اللقاء، وقد قدم نيمار أداءً هزيلًا وقد أجمع خبراء التحكيم على تغاضي الحكم عن طرد مستحق له عند الدقيقة الـ59 بعد اعتدائه دون كرة على الخصم.

صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية كشفت عن مفاجأة مدوية قد تُزعج الزعماء أكثر من فقدان نقطتين في افتتاح المشوار الآسيوي، وهي حدوث مشادة كبيرة بين نيمار والمدرب جورج جيسوس بعد توبيخ الأخير للأول أمام اللاعبين.

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الصحيفة أوضحت أن نيمار لم يُعجب بما فعله المدرب وطلب من إدارة الهلال إقالته، وقد أفادت المصادر المتابعة فيما بعد ومنها "سبورت إيتاليا" أن مسؤولين من النادي العاصمي اجتمعوا مع المدرب البرتغالي بالفعل وحذروه من فسخ عقده حال عدم تحسن النتائج.

الهلال كان قد تعادلمع ضمك 1-1 في الجولة السابعة والأخيرة من دوري روشن مما زاد من الضغوطات والانتقادات الموجهة للمدرب وبعض اللاعبين الأجانب وعلى رأسهم نجم باريس سان جيرمان السابق.