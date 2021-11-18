صدم لاعبو الهلال السعودي جمهورهم بمواقفهم خلال الساعات الماضية، رغم إقبال الفريق على مباراة مهمة في نهائي دوري أبطال آسيا.

الزعيم يلتقي ببوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، في النهائي القاري، في 23 من نوفمبر الجاري، بالعاصمة السعودية "الرياض".

وكان الأزرق قد وصل للنهائي بعدما تغلب على جاره النصر بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب مرسول بارك، في نصف النهائي.

أما الفريق الكوري الجنوبي، فقد أقصى جاره أولسان هيونداي؛ حامل لقب النسخة الماضية، ليتجدد اللقاء السعودي الكوري من جديد، بعدما جمعهم 34 لقاءً سابقًا.

ماذا فعل لاعبو الهلال؟

الكاتب الرياضي سليمان الجعيلان قام بنشر صور لعدد من لاعبي الهلال رفقة سعود كريري؛ مدير الكرة بالفريق، خلال تجمعهم في مكان عام قبل خمسة أيام من النهائي.

وقارن الجعيلان موقف لاعبي الزعيم، بموقف لاعبي بوهانج، الذين وصلوا للرياض مبكرًا، للتأقلم مع الأجواء قبل المباراة المصيرية.

وكتب الجعيلان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " صدق أو لاتصدق .. في الوقت الذي تصل فيه بعثة بوهانج الكوري للرياض مبكراً استعداداً للنهائي القاري، قام بعض لاعبو الهلال بالذهاب لاماكن التجمعات والاحتفالات وبرفقة مدير الفريق سعود كريري الذي يبدو انه لم يستفد ويتعظ من ما حدث للاعبو الهلال في النسخة الاسيوية الماضية بسبب كورونا".

صدق أو لاتصدق ..

في الوقت الذي تصل فيه بعثة بوهانج الكوري للرياض مبكراً استعداداً للنهائي القاري

قام بعض لاعبو #الهلال بالذهاب لاماكن التجمعات والاحتفالات وبرفقة مدير الفريق سعود كريري الذي يبدو انه لم يستفد ويتعظ من ما حدث للاعبو #الهلال في النسخة الاسيوية الماضية بسبب كورونا‼️ pic.twitter.com/8QLgdruGeA — م. سليمان الجعيلان (@sulimanAljuilan) November 18, 2021

ماذا حدث للهلال بالنسخة الماضية من دوري الأبطال؟

قبل دور المجموعات في النسخة الماضية من البطولة القارية، أقام الهلال الاحتفالات بحصده لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020.

وعند انطلاق المجموعات، سقط لاعبو الزعيم لاعبًا تلو الآخر، على إثر إصابتهم بفيروس كورونا، حتى وصل الأمر لعدم اكتمال القائمة في الجولة الأخيرة، ليعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استبعاد الهلال من البطولة.

خروج الهلال من النسخة التي كان قريبًا من حصد لقبها وفقًا لأداء منافسيه وقتها، وضع كريري في موقف محرج، إذ أن البعض حمله المسؤولية، للاحتفال بالدوري قبل بطولة مهمة، مما عرض لاعبيه للإصابات.

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