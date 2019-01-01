مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج يوفنتوس لتدعيم صفوفه؟

الانتقالات الشتوية في إيطاليا بدأت بالفعل، ومع انطلاق الميركاتو، نبحث عما يحتاجه يوفنتوس لتدعيم صفوفه بشكل قوي لمواصلة المنافسة على كل البطولات

أبانوب صفوت | فيسبوك

يسعى فريق يوفنتوس لمواصلة بدايته القوية للغاية للموسم الحالي، والتي نجح من خلالها في تصدر مسابقة الدوري الإيطالي بكل سهولة كما هو معتاد، وكذلك التأهل من مجموعته في دوري أبطال أوروبا برغم صعوبتها بعد أن شملت تواجد كلاً من فالنسيا ومانشستر يونايتد.

وسيحاول البيانكونيري تحقيق الحلم الأوروبي بعد أن وصل إلى النهائي مرتين في السنوات القليلة الأخيرة، لذا قام بالتوقيع مع محطم الأرقام القياسية في المسابقة وهو كريستيانو رونالدو، ولكن هل يعتبر هو وحده الصفقة الوحيدة الكافية من أجل رفع لقب ذات الأذنين؟

دخل يوفنتوس الميركاتو الصيفي بضم خمسة لاعبين جدد ولكن الفريق لازال يحتاج لبعض التدعيمات من أجل المواصلة بنفس القوة، إما لظروف الإصابات أو لتغيير بعض القناعات التكتيكية للمدرب أليجري.

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الصفقات الرسمية ليوفنتوس في سوق انتقالات صيف 2018

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نجح فريق يوفنتوس في ضم خمسة لاعبين في الصيف الماضي، وهما الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الألماني إيمري تشان في صفقة انتقال حر، جواو كانسيلو لاعب الإنتر السابق والذي كان معاراً من فالنسيا، ماتيا بيرين حارس جنوى والمدافع بونوتشي بعد موسم واحد من رحيله لميلان.

صفقات يوفنتوس في صيف 2018:

اللاعب السعر الفريق السابق كريستيانو رونالدو 105 مليون جنيه إسترليني ريال مدريد - إسبانيا جواو كانسيلو 36 مليون جنيه إسترليني فالنسيا - إسبانيا ليوناردو بونوتشي 31 مليون جنيه إسترليني ميلان - إيطاليا إيمري تشان مجاناً ليفربول - إنجلترا ماتيا بيرين 10 مليون جنيه إسترليني جنوى - إيطاليا

ماذا يحتاج يوفنتوس مع بداية سوق انتقالات شتاء 2019؟

بعد التعاقد مع كريستيانو رونالدو في الصيف في صفقة قياسية، لا يبدو السيدة العجوز وكأنهم بحاجة إلى لاعب جديد من أجل الفوز بدوري أبطال اوروبا ذلك الحلم الأكبر للمدرب أليجري بعد أن استطاع احتكار مسابقة الدوري الإيطالي في الأعوام الأخيرة.

ولكن هذا غير صحيح حيث يحتاج الفريق إلى حارس مرمى أكثر خبرة من تشيزني، الذي يقدم مستويات جيدة ولكن لديه هفوات مؤثرة مثلما تسبب في خسارة فريقه لمباراة مانشستر يونايتد في دوري أبطال اوروبا.

وفي ما يخص باقي المراكز لا يعد التعاقد مع أي لاعب في سوق الانتقالات الحالية أولوية قصوى، ولكن من المؤكد أن البيانكونيري بحاجة إلى ضم مدافع أو أكثر بسبب تقدم بونوتشي، بارزالي وبنعطية في المر، وكذلك للاعب وسط لنفس السبب خاصةً وأن ماتويدي وخضيرة أصبحا في ال31 من عمرها.