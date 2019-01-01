مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج مانشستر سيتي لتدعيم صفوفه؟

الانتقالات الشتوية في إنجلترا بدأت بالفعل، ومع انطلاق الميركاتو، نبحث عما يحتاجه مانشستر سيتي لتدعيم صفوفه بشكل قوي لمواصلة المنافسة على كل البطولات

أبانوب صفوت | فيسبوك

يسعى فريق مانشستر سيتي لتكرار موسمه التاريخي في الدوري الإنجليزي العام الماضي، والذي استطاع من خلاله تحطيم العديد من الأرقام القباسية، ولكنه يواجه بعض الصعوبات في الموسم الحالي بسبب إصابة بعض اللاعبين بشكل متكرر، لذا فهو في حاجة إلى بعض الصفقات.

وسيحاول السيتزين زيادة الطموحات الأوروبية من خلال المنافسة على لقب دوري أبطال اوروبا والوصول إلى النهائي على أقل تقدير بدلاً من الخروج من الأدوار الإقصائية ،لذا سيتوجب على الفريق الحفاظ على قوامه وسد النواقص من أجل المنافسة حتى النهاية.

دخل مانشستر سيتي الميركاتو الصيفي بضم ثلاثة لاعبين جدد ولكن الفريق لازال يحتاج لبعض التدعيمات من أجل المواصلة بنفس القوة، إما لظروف الإصابات أو لتغيير بعض القناعات التكتيكية للمدرب بيب جوارديولا.

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الصفقات الرسمية لمانشستر سيتي في سوق انتقالات صيف 2018

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نجح فريق مانشستر سيتي في ضم ثلاثة لاعبين في الصيف الماضي، وهما الجزائري رياض محرز بعد مفاوضات طويلة ومعقدة بين الطرفين، فيليب ساندلر مدافع زوفلة الهولندي والذي يعد صفقة للمستقبل مثله مثل الأسترالي أرزاني والذي تمت إعارته إلى سيلتك.

صفقات مانشستر سيتي في صيف 2018:

اللاعب السعر الفريق السابق رياض محرز 61 مليون جنيه إسترليني ليستر سيتي - إنجلترا فييب ساندلر 2.25 مليون جنيه إسترليني زوفلة - هولندا دانييل أرزاني 800 ألف جنيه إسترليني ميلبورن سيتي - أستراليا

ماذا يحتاج مانشستر سيتي مع بداية سوق انتقالات شتاء 2019؟

فشل مانشستر سيتي في الصيف الماضي في التعاقد مع جورجينيو بعد أن استطاع تشيلسي تغيير وجهته بفضل التعاقد مع مدربه السابق ساري ومنذ ذلك الحين يبحث السماوي على بديل له من أجل تعويضه.

تم ربط مانشسر سيتي بالعديد من اللاعبين في هذا المركز وهم الهولندي دي يونج، الفرنسي حسام عوار، ندومبيليه لاعب وسط ليون ورابيو الذي سينتهي عقده مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي، ولكنه ليس المركز الوحيد الذي يحتاج فيه السيتي إلى لاعبين جدد حيث يعاني الفريق من تكرار إصابات الظهير الأيسر ميندي مما يضطره للاعتماد على فابيان ديلف وزينشينكو في هذا المركز.

بالنسبة لباقي المراكز يملك السيتي العديد من البدائل المميزة وبالأخص هجومياً بعد التعاقد مع رياض محرز في الصيف الماضي واستعادة خدمات القائد فينسنت كومباني في خط الدفاع والذي منح بيب خياراً إضافياً للاستعانة بالفرنسي لابورت في مركز الظهير الأيسر.