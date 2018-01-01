قبل بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج برشلونة لتدعيم صفوفه؟

الانتقالات الشتوية في إسبانيا على وشك البداية، وقبل انطلاق الميركاتو، نبحث عما يحتاجه برشلونة لتدعيم صفوفه بشكل قوي لمواصلة المنافسة على كل البطولات

أبانوب صفوت | فيسبوك

يسعى فريق برشلونة لمواصلة بدايته القوية للغاية للموسم الحالي، والتي نجح من خلالها في تصدر مسابقة الدوري الإسباني وكذلك مجموعته في دوري أبطال أوروبا برغم صعوبتها بعد أن شملت تواجد كلا من الإنتر، توتنهام وأيندهوفن ولكنه لم يتلقَ أي خسارة أوروبية حتى الآن بعكس الدوري الذي هُزم فيه مرتين أمام ليغانيس وريال بتيس.

ويسعى الفريق الكتالوني لتجنب الهبوط المفاجئ في أداء الفريق في النصف الثاني من الموسم من أجل حصد أكبر عدد ممكن من الألقاب، خاصةً مع صعوبة المنافسة على اللقب المحلي في الموسم الراهن بسبب مزاحمة أتلتيكو مدريد وإشبيلية، وكذلك الرغبة في التواجد في المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا مرة آخرى على أقل تقدير.

دخل برشلونة الميركاتو الصيفي بضم أربعة لاعبين ولكن الفريق لازال يحتاج لبعض التدعيمات من أجل المواصلة بنفس القوة، إما لظروف الإصابات أو لتغيير بعض القناعات التكتيكية للمدرب فالفيردي.

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الصفقات الرسمية لبرشلونة في سوق انتقالات صيف 2018

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نجح فريق برشلونة بضم أربعة لاعبين في الصيف الماضي، وهما المدافع الفرنسي لونجليه القادم من إشبيلية، مالكوم قادماً من بوردو في صفقة مثيرة للجدل بعد أن قام البلوجرانا بخطف اللاعب قبل أن يقوم بالتوقيع لروما الإيطالي، بالإضافة إلى التشيلي أرتورو فيدال نجم بايرن ميونيخ السابق، وأخيراً البرازيلي آرثر الذي كان مسئولي العملاق الكتالوني في عجلة من أمرهم للتوقيع معه قبل بداية الموسم الحالي.

صفقات برشلونة في صيف 2018:

اللاعب السعر الفريق السابق مالكوم 40 مليون يورو بوردو - فرنسا آرتور فيدال 18 مليون يورو بايرن ميونخ - ألمانيا كليمون لونجليه 36 مليون يورو إشبيلية - إسبانيا آرثر 30 مليون يورو جريميو - البرازيل

الصفقات الرسمية لبرشلونة في سوق انتقالات شتاء 2019

بدأ برشلونة استعداداه لميركاتو يناير مبكراً للغاية مقارنةً بباقي الأندية بعد أن أعلن الموقع الرسمي للنادي عن التعاقد مع الكولومبي موريو مدافع فالنسيا وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

صفقات برشلونة في شتاء 2019:

اللاعب السعر الفريق السابق جيسون موريو 2 مليون يورو على سبيل الإعارة فالنسيا - إسبانيا

ويأتي انضمام لاعب الإنتر السابق إلى البلوجرانا كصفقة طوارئ بعد الإصابة التي تعرض لها أومتيتي وقد يحتاج إلى جراحة عاجلة من أجلها، بالإضافة إلى تكرار إصابات البلجيكي فيرمالين الملقب باللاعب الزجاجي وهبوط مستوى بيكيه مؤخراً.

ماذا يحتاج برشلونة قبل بداية سوق انتقالات شتاء 2019؟

لا يحتاج فريق برشلونة إلى الكثير من التدعيمات لتقوية التشكيلة الأساسية لامتلاء أغلب الخطوط باللاعبين الرائعين عدا قلب الدفاع بسبب إصابتي أومتيتي وفيرمالين، لذلك كانت أولى صفقات البلوجرانا استعداداً لميركاتو يناير هي الكولومبي جيسون موريو مدافع فالنسيا.

وبالنسبة لبقية المراكز يبدو الفريق الكتالوني في حاجة إلى دعم الدكة وبالأخص في مركز الظهير الأيسر الذي يشغله خوردي آلبا دون وجود منافسة حقيقية له وفي ضوء قلة خبرة خوان ميراندا، لذا فأن النية تتجه إلى لاعبين أسبان بمواصفات هجومية تناسب فلسفة النادي مثل مورينو لاعب ليفربول أو ألونسو ظهير أيسر تشيلسي، وكذلك يبدو الفريق بحاجة ماسة إلى مهاجم بديل يعوض غياب سواريز للإصابة أو هبوط مستواه في أي فترة من فترات الموسم، مع رحيل ألكاثير إلى دورتموند واقتراب الحدادي من ترك الفريق لأنه لا يشارك كثيراً.

ومن جهة آخرى اقترب فريق برشلونة كثيراً من التعاقد مع رابيو لاعب باريس سان جيرمان ليحصل أخيراً على لاعب يمكنه اللعب كريجسيتا بدلاً من إلقاء الحمل كله على بوسكيتس الذي يحتاج للراحة بسبب تقدمه في العمر خاصةً وأن راكيتيتش، فيدال، آرثر أو كوتينيو لا يمكنهم تأدية هذا الدور بسبب اختلاف خصائصهم الفنية.

بعيداً عن الأولويات والصفقات التي أوشكت على الانتهاء، قد يدخل برشلونة السوق مرغماً في حال أصر سيلسين على الرحيل خاصةً وأنه من الصعب أن يشارك في ظل تألق تير شتيجن، أو إذا أُتيحت الفرصة لضم ثنائي أياكس دي ليخت ودي يونج برغم عدم الحاجة إليهما بعد ضم موريو مؤخراً والتعاقد مع آرثر في الصيف، ولكن التعاقد مع مواهب أكاديمية أياكس لطالما كان مغرياً بسبب مثاليتهم لطريقة لعب البارسا.