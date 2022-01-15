ماذا يتعاطون في كامب نو؟! .. برشلونة رفض ضم فلاهوفيتش مقابل 18 مليونًا فقط!

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة رفض الحصول على خدمات اللاعب دوسان فلاهوفيتش من فيورنتينا مقابل 18 مليون يورو فقط.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن المدير الرياضي لبرشلونة في 2020 إريك أبيدال اجتمع مع وكيل اللاعب.

وأوضحت الصحيفة أن الاجتماع لم يكن مثمرًا، حيث طلب وكيل اللاعب نقله لبرشلونة في فترة إعارة تنتهي بشراء إلزامي.

وكان بند الشراء سيكلف النادي الكتالوني 18 مليون يورو فقط، وسيتم دفعهم في صيف 2021 بحلول نهاية فترة الإعارة التي كانت ستكون لموسم واحد فقط.

اللاعب سجل 37 هدفًا من بعد رفض برشلونة ضمه لصفوفه، وأصبح أكثر نجوم الهجوم الذين تسعى الفرق لضمهم لصفوفهم في الوقت الحالي.

وتبلغ قيمة اللاعب في الوقت الحالي حوالي 70 أو 80 مليون يورو، سيرفض فيورنتينا أن يتخلى عنه بأقل منهم بأي شكل من الأشكال.

جدير بالذكر أن برشلونة يواجه أزمة هجوم حقيقية منذ رحيل لويس سواريز لصفوف أتلتيكو مدريد وليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان.