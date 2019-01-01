ماذا قدم أمير مرتضى منصور للزمالك في منصب المشرف العام على الكرة؟

أمير مرتضى منصور يفرض سيطرته على فريق كرة القدم بنادي الزمالك

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يشهد نادي الزمالك في الموسم الحالي حالة من التغيير في التعامل مع اللاعبين، بعد تولي أمير مرتضى منصور منصب المشرف العام على الكرة.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 58 نقطة فارقًا عن الأهلي بفارق نقطتين فقط، حيث انتهى لقاء القمة بالتعادل السلبي الأسبوع الماضي.

أمير مرتضى منصور، هو نجل رئيس النادي، تولى المشرف العام على الكرة بالنادي وفرض الكثير من الحظر والنظام داخل صفوف الفريق وفرض أسلوب الثواب والعقاب مما جعل اللاعبين يلتزمون بالقواعد.

1 – التعامل مع اللاعبين داخل الغرف المغلقة

يتعامل أمير مرتضى منصور مع اللاعبين بأسلوب هاديء داخل الغرف المغلقة، وعدم خروج الأزمات بشكل كبير لوسائل الإعلام من أجل استقرار الفريق.

وتعامل المشرف العام على الكرة في أكثر من موقف مع اللاعبين الغاضبين، أبرزهم محمود عبدالمنعم كهربا والذي تعرض للإيقاف للمرة الثانية عقب لقاء سموحة أمس.

2 – منع اللاعبين من الظهور إعلاميًا

قرر أمير مرتضى منصور منع اللاعبين والجهاز الفني من الظهور إعلاميًا خلال الفترة الأخيرة رغبًة في بعد الفريق عن عدم التركيز في مباريات بطولتي الدوري والكونفدرالية.

3 – التعاقد مع صفقات في حدود حاجة الفريق

لم يتعاقد الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية سوى مع أحمد السيد زيزو عائدًا من البرتغال وخالد بو طيب المهاجم المغربي، بعد مطالبة جروس بالتعاقد مع الأخير.

وكانت عادة الزمالك في المواسم الماضية التعاقد مع أكثر من لاعب في منتصف الموسم وهو ما كان يجعل الكثير من الأزمات تضرب الفريق بسبب عدم المشاركة في المباريات لأكثر من لاعب.

فظهر الهدوء على فريق الزمالك في الفترة الأخيرة رغم مطالبات الجماهير بمشاركة بعض اللاعبين الذين لم يظهروا في التشكيل الأساسي الخاص بجروس.