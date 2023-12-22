ماذا قال له راموس؟ حارس باريس سان جيرمان: هكذا رأيت الموت!

حادث مأساوي لا ينساه الحارس الأندلسي.. أو ربما لا يتذكره!

بعد أشهر من مغادرته المستشفى عقب حادث مروع كاد يودي بحياته، تحدث حارس باريس سان جيرمان، الإسباني سيرجيو ريكو عن حالته الحالية، وما يتذكره عن الغيبوبة التي تعرض لها، وكيف يسير تعافيه؟.

وقد أدلى ريكو بتصريحاته لشبكة "دازن" في مقابلة ستبث لأول مرة يوم الخامس من يناير 2024 لكن أمكننا التقاط بعض التصريحات من عرضها التشويقي.

وعما عاناه حين حدث السقوط: "لا أتذكر سوى أنني حلمت بأن هناك شارعين، كنت أسير في اتجاه واحد ورأيت والدي المتوفى في الاتجاخ الآخر، ناديته (أبي.. أبي) لكنه لم يجبني!".

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وأضاف: "لق تحدثت عن ذلك مع الأصدقاء المهتمين بعلم النفس وما أخبروني به هو أن الوقت لم يحن بعد!".

كما أكد ريكو أن سيرجيو راموس تواصل معه في المستشفى قائلًا: "لقد أجريت مكالمة مع سيرجيو وبدأت أتحدث معه، قلت له إنني ذهبت إلى السوبر ماركت وقابلت والديه، استغرب كثيرًا مني وقال لي إنني في المستشفى فكيف ذلك؟ أخبرته أنه ليس بالضرورة قد حدث ما أحكيه!".

كما أشار ريكو في المقابلة إلى أنه يعتزم إكمال مسيرته الكروية، رغم معاناته من الحادث الذي نجم عن ممارسة حارس المرمى الأندلسي لركوب الخيل.