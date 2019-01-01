ماذا قال فيرجسون للاعبيه عقب خسارة الدوري لصالح السيتزن؟

لاعب مانشستر يونايتد السابق يكشف لحظات غضب فيرجسون بعد ضياع موسم 2011/2012

فيسبوك تويتر محمد عماد

كشف توم كليفرلي لاعب مانشستر يونايتد السابق عن لحظات غضب فيرجسون بعد ضياع لقب البريميرليج في موسم 2011/2012 في اللحظات الأخيرة.

وكان مانشستر سيتي قد افتتح ألقابه في حقبته الجديدة بالفوز بالبريميرليج موسم 2011/2012 بفارق الأهداف على حساب جاره اللدود مانشستر يونايتد.

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هدف أجويرو في شباك كوينز بارك رينجرز في الوقت بدل الضائع منح السيتزن اللقب بطريقة ملحمية على حساب مانشستر يونايتد وقتها.

لاعب واتفورد الحالي قال ما حدث في غرفة الملابس بعد مباراة مانشستر يونايتد الأخيرة في الموسم ضد سندرلاند وقال: "فيرجسون كان غاضبًا ولامنا على إهدار فرص التسجيل وضياع الأهداف وقال لنا إنه طلب مننا أن نلعب بقوة أمام الفرق وأن نحرز المزيد من الأهداف، لأن اللقب قد يحسم بفارق الأهداف".

كما أضاف لاعب الشياطين الحُمر السابق: "في بعض المباريات فزنا بثلاثية ورباعية ولكن فيرجسون لم يكن راضٍ على النتيجة".

يشار إلى أن البريميرليج يُحسم بفارق الأهداف في حال التساوي في عدد النقاط بين أكثر من فريق.