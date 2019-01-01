ماذا قال دي يونج بعد انتقال الرسمي لبرشلونة؟

الهولندي تحدث عن قيمة انتقاله ومفاوضات مع منافسي برشلونة

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أبدى متوسط الميدان الهولندي الشاب، فرينكي دي يونج سعادته بالانضمام لصفوف برشلونة الإسباني، بعدما أصبح لاعباً للفريق الكتالوني بدءًا من الموسم المقبل.

وأصبح دي يونج اللاعب رقم 20 في تاريخ برشلونة صاحب جنسية هولندية، ليكمل مسيرة يوهان كرويف ورونالد كومان وباتريك كلويفرت.

اللاعب تحدث عقب إتمامه الانتقال: "أنا سعيد وفخور، برشلونة كان حلماً بالنسبة لي، في الحقيقة كانوا جادين من أجل التعاقد معي، وكان لدي فرصة للحصول على وقت للمشاركة وهو ما سهّل الأمور عليّ".

وتابع عن فريقه الجديد: "لقد شاهدت برشلونة وأنا طفل، وعندما أصبحت ناضجًا في الكرة شاهدت حقبة بيب جوارديولا، ونجاحاته، هذا جعلني مشجع كبير، ولقد كنت معجباً كثيرًا بليونيل ميسي، وكذلك الفريق بأكمله".

وأردف: "الأمر ليس أنني ذاهب لبرشلونة كسائح، من أجل مشاهدة ميسي، لن أقول أنني ذاهب لأجلس على دكة البدلاء من أجل بوسكيتس، لكن اعتقد أنه لدي فرصة الحصول على دقائق لعب جيدة، وأسلوب اللعب يناسبني، لم أتحدث لفاليردي حتى الآن".

بعد جنون فان دايك ودي يونج.. تعرف على أغلى صفقات اللاعبين الهولنديين تاريخيًا

وعن قيمة الصفقة الكبيرة: "لن تؤثر عليّ، أنه من الرائع أن أكون أغلى لاعب هولندي، هذا جيد بالنسبة لي ولوكيلي وأياكس، لكن لا يهمني إذا تكلفت الصفقة 5 أو 150 أو 200 مليون يورو، كل ما أريد أن أقوم بما أعرفه".

وكان باريس سان جيرمان قريباً من الحصول على خدماته قبل أن يوقع لبرشلونة ليواصل عن مفاوضاته مع الفريق الباريسي: "لقد تحدثت معهم، ولقد تحدثت لماكسويل وقلت له أنني لن أنضم لباريس سان جيرمان وكذلك وكيلي أخبرهم، وكذلك حدث نفس الأمر مع مانشستر سيتي، جميع الأندية تريد أن تقنعك عندما تحتاج لك، أنا سعيد وفخور بأنهم أرادوا ضمي".

🏟️ هذه الملاعب اعتادت على أقدام اللاعبين الاستثنائيين ✨

لكنها ستشهد جرعات مكثفة من المتعة الكروية عندما تنطلق بطولة كوبا أمريكا 2019 في 14 يونيو المقبل 😍



💢 البطولة ستشهد مشاركة استثنائية لـ قطر 🇶🇦 واليابان 🇯🇵 إلى جانب باقي المنتخبات 🔥

والقرعة ستقام غدًا في ريو دي جانيرو 🇧🇷` pic.twitter.com/ts96oZoueR — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 23, 2019

وعن مفاوضات برشلونة السابقة معه: "لقد طلبوا ضمي منذ فترة طويلة، وكان يحاولون ضمي العام الماضي، لكن الموقف المالي وصرفهم لأموال كثيرة عطلت الصفقة، وكذلك تحدثت مع باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي".

وسيضم الهولندي إلى صفوف برشلونة بدءًا من الصيف المقبل ليشغل خط وسط الفريق الكتالوني.