ماذا قال حمدالله لبيتروس وجوليانو والراحلين عن النصر؟

رسالة من المهاجم المغربي للراحلين عن النصر

وجه عبدالرزاق حمدالله نجم النصر السعودي، رسالة إلى الراحلين عن العالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث عبر عن شكره خلالها بعد ما قدموه للفريق خلال الفترة الماضية.

حمدالله وصل مؤخرًا إلى الرياض، للانضمام لتدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة استعدادًا لمباريات العالمي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وجاءت رسالة المهاجم المغربي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب رحيل أكثر من لاعب سواء نهائيًا أو على سبيل الإعارة.

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وكتب حمدالله عبر حسابه قائلًا: "سلام عليكم أريد شكر كل إخواني اللاعبين الذين رحلوا على النادي متمنيًا لهم كل التوفيق في مسيرتهم المقبلة".

وأضاف: " جبرين و هوساوي و عوض و جوليانو و زيد و منصور و عويشير و بيتروس ولا أنسى اللاعبين الشباب، حفظكم الله و رعاكم أينما كنتم".

سلام عليكم أريد شكر كل إخواني الاعبين الذين رحلوا على النادي متمنيا لهم كل التوفيق في مسيرتهم المقبلة ( جبرين و هوساوي و عوض و جوليانو و زيد و منصور و عويشير و بيتروس ) ولا أنسى الاعبين الشباب، حفظكم الله و رعاكم أينما كنتم ❤️ — عبدالرزاق حمدالله - abderrazak Hamdallah (@Hamedallah_9) October 21, 2020

ويستعد النصر لمواجهة نظيره التعاون ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.