ماذا قال جروس لمساعديه عن أوباما؟

أوباما تعرض لانتقادات كثيرة في الفترة الأخيرة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك، عن يوسف أوباما لاعب الفريق، ومستواه في الفترة الأخيرة وتعرضه للكثير من الانتقادات.

ويعد أوباما من اللاعبين الأساسيين في تشكيل جروس في الفترة الأخيرة بعد ما يقدمه من مستوى أكثر من رائع وأهدافه المؤثرة في المباريات.

ووفقًا لما نشره موقع "فيلجول" المصري، أن جروس دافع عن أوباما في حديثه مع أعضاء مجلس الإدارة خلال الأيام الأخيرة ضد الانتقادات التي وجهت له.

وأكد جروس أن أوباما من أهم اللاعبين في الزمالك وبتشكيل الفريق في الفترة الأخيرة، بالنظر إلى ما يقدمه في الملعب والتزامه بالتعليمات خلال المباريات.

وأعرب المدرب السويسري عن عدم قلقه من ابتعاد أوباما عن التهديف في الفترة الأخيرة، وأكد أن أوباما يعرف كيف يجذب لاعبي الخصم لما يتيح للمهاجمين المساحات.

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ويواجه الزمالك غدًا الأحد نظيره جورماهيا الكيني، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.