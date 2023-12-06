ماذا فعل؟ جمهور أتلتيكو مدريد يُسهل مهمة برشلونة لشراء جواو فيليكس

اللاعب البرتغالي يلعب معارًا مع البارسا

يسعى برشلونة جاهدًا لضم لاعبه المعار من أتلتيكو مدريد، جواو فيليكس، نهائيًا بنهاية الموسم الجاري، وقد تلقى مساعدة قد تُسهل مهمته من جماهير الفريق العاصمي.

البارسا يجد صعوبات في التوصل لاتفاق مع أتلتيكو مدريد حول التفاصيل المالية لتحويل عقد الإعارة إلى انتقال نهائي، لكن الأمر قد يختلف بعد البيان الذي أصدره ألبيرتو جارسيا المتحدث الرسمي باسم الاتحد العالمي لمشجعي أتلتيكو مدريد.

البيان أكد على رفض جمهور الفريق عودة الجناح البرتغالي لارتداء قميص الفريق مجددًا بعد تصرفاته خلال مواجهة الفريقين الأسبوع الماضي، والتي حسمها فيليكس لصالح البارسا بإحراز هدف الفوز الوحيد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

فيليكس كان قد احتفل بجنون بالهدف الوحيد، وذلك بعدما كان قد انتقد نهج مدربه السابق، دييجو سيميوني، التدريبي قبل المباراة، وهو ما جعله يتحول إلى خائن ومنبوذ عند جمهور الروخي بلانكوس.

بيان جارسيا أضاف "اكتشفنا الآن أن جواو مشجع للبارسا منذ كان طفلًا وقد احتفل بالهدف كما أنه هدف حسم اللقب، لقد كان مجرد هدفه الثاني في الليجا ولا يبدو أنه يحظى بموسم رائع. لقد كان جاحدًا وغير محترم تجاه الجمهور الذي لم يُعامله إلا جيدًا".

تابع "لقد خلق أجواءً عدائية في الميتروبوليتانو ونحن لا نريد رؤيته مجددًا بقميص أتلتيكو مدريد. لا يستحق النادي وهو لم يفهم هذا النادي أو تلك الجماهير".

يُشار إلى أن فيليكس وضع بصمته على 8 أهداف خلال 15 مباراة مع برشلونة هذا الموسم.