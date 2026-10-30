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Argentine forward Lionel Messi (L) and AAFP
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ماذا عن كريستيانو؟ ميسي يكشف موقفه من حضور حفل اعتزال تيفيز

ليونيل ميسي
كارلوس تيفيز
كريستيانو رونالدو
الأرجنتين
بوكا جونيورز

قائمة مرعبة من الأساطير تُشعل الحدث

لقد تجاوز حفل وداع كارلوس تيفيز فكرة مباراة اعتزال بسيطة، إذ بات يتشكّل الآن كحدث كروي تاريخي قد يقدّم شيئًا لم تشهده كرة القدم من قبل.

أكّد تيفيز حضور ليونيل ميسي قبل أن تُعلن مفاجأة كريستيانو رونالدو على الملأ، ثم كشف الموقع الأرجنتيني "إنفوباي" عن أول قائمة ضيوف مذهلة في حفل وداع "الأباتشي"، المقرر إقامته يوم الأحد 20 ديسمبر على ملعب لا بومبونيرا.

وتحت شعار "من جامع كرات إلى أسطورة"، سيكون الحدث أكثر بكثير من مجرد مباراة، فهو يجمع في الوقت نفسه بين لقاء كروي وحفل موسيقي ضخم يضم نجومًا اختارهم تيفيز بنفسه، من بينهم لا مونا خيمينيز وبابلو ليسكانو.

ميسي في الواجهة: عودة أساطير بوكا

وفي حديثه إلى ريو فيرديناند، أكّد تيفيز أن أقرب أصدقائه خوان رومان ريكيلمي سيكون حاضرًا إلى جانب ليونيل ميسي، الذي لعب معه في صفوف الأرجنتين منذ ظهوره الأول عام 2005 وحتى حقبة تاتا مارتينو.

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كما ضمن تيفيز لمّ شمل أساطير بوكا جونيورز الذين توّجوا بكأس الإنتركونتيننتال عام 2003، وسيقودهم المدرب التاريخي كارلوس بيانكي، إلى جانب مارتين باليرمو وسيباستيان باتاليا ونيكولاس بورديسو ودييغو كاغنا، بالإضافة إلى أسماء مرتقبة مثل جييرمو باروس سكيلوتو ومارسيلو دلجادو وروبرتو أبوندانزييري ودانييلي دي روسي وفيرناندو جاجو ولياندرو باريدس.

أصدقاء الأرجنتين ونجوم العالم

أكّد سيرخيو أجويرو وبابلو زاباليتا وإستيبان كامبياسو وجابرييل باتيستوتا حضورهم من معسكر الأرجنتين، وقد يلتحق بهم آخرون، إذ تبقى أسماء مثل هيجواين وماسكيرانو ودي ماريا وماكسي رودريجيز ولافيزي واردة.

وعلى الصعيد الخارجي، تمكّن تيفيز من استقطاب حارسي مرمى من طراز أسطوري: الإيطالي جانلويجي بوفون، زميله في يوفنتوس، والهولندي إدوين فان دير سار، حارس مانشستر يونايتد السابق. وسينضم إليهما أرتورو فيدال وباتريس إيفرا، أحد أقرب أصدقائه في عالم كرة القدم.

وسيتولى المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني قيادة فريق "أصدقاء تيفيز" أو "بقية العالم" في مواجهة أساطير بوكا.

هل يلعب ميسي ورونالدو معًا للمرة الأولى؟

تتجه كل الأنظار الآن إلى الاسم الأخير. وقد قالها تيفيز بوضوح: "سأتصل بكريستيانو بنفسي".

يختتم رونالدو موسمه مع فريقه السعودي النصر في 14 ديسمبر، ولن يعود إلى المنافسات الرسمية حتى دوري أبطال آسيا في فبراير 2026، ما يتيح له الحضور. أما ميسي فيأمل أن يكون قد حسم نهائي الدوري الأمريكي مع إنتر ميامي في 18 ديسمبر.

وإذا تحققت هذه المعجزة، فستكون المرة الأولى في التاريخ التي يصطف فيها ميسي ورونالدو في فريق واحد. فقد تواجها مع منتخبي بلديهما مرتين فقط، ومرة واحدة في موسم الرياض 2023، حين فاز باريس سان جيرمان على فريق جمع نجوم النصر والهلال بقيادة رونالدو بنتيجة 5-4.

ومن المتوقع أن تُطرح التذاكر للبيع قريبًا، مع أسماء مرتقبة أخرى في الطريق: بيرلو وكيليني وبوغبا وبارك جي سونغ وروني وسكولز وفيرديناند، بل وحتى نجوم من رياضات أخرى مثل خوان مارتن ديل بوترو وسائق الفورمولا 1 فرانكو كولابينتو.

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