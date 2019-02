ماذا ترك المنتخب الياباني في غرفة الملابس عقب الهزيمة أمام قطر؟

عبده الليثي فيسبوك تويتر

ترك المنتخب الياباني، لفتة رائعة في غرفة خلع الملابس الخاصة بهم عقب خسارتهم أمام المنتخب القطري، في نهائي كأس الأمم الآسيوية.

ونجح المنتخب القطري في الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في نهائي البطولة التي أقيمت على أرض الإمارات العربية المتحدة، لتكتب اللقب الأول في تاريخ العنابي.

ونشر الحساب الرسمي لبطولة كأس الأمم الآسيوية 2019 عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة من داخل غرفة خلع ملابس منتخب اليابان.

وأشاد الحساب الرسمي للبطولة بتحضر المنتخب الياباني في تنظيف الغرفة وترتيبها قبل الرحيل ومغادرة الملعب، مع وضع كلمة شكر بثلاثة لغات.

وكتب المنتخب الياباني قبل الرحيل عن الملعب، جملة "شكرًا جزيلًا" باللغات العربية واليابانية والإنجليزية، في لفتة رائعة من محاربي الساموراي.

Japan leave the #AsianCup2019 dressing room spotless with thank you message in English, Arabic and Japanese! 👏 pic.twitter.com/RfiVyoMumd