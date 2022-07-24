ماذا تدخن يا بيريز؟ هجوم ريال مدريد في ورطة وبنزيما لن يصفق وحده أبدًا!

يواجه نادي ريال مدريد الإسباني معضلة حقيقية في خط هجومه خلال الموسم المقبل، في ظل قلة الخيارات الهجومية التي قد يعتمد عليها الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب النادي الملكي.

ريال مدريد كان يعول على التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي لدعم خط الهجوم بداية من موسم 2022-23، لكن بعد قرار اللاعب بتجديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2025، ارتبكت خطط "الميرنجي" في سوق الانتقالات.

وحاليًا، فإن ريال مدريد لا يملك في صفوفه سوى الفرنسي كريم بنزيما كلاعب قلب هجوم يمكن التعويل عليه، في ظل رغبة النادي الملكي في التخلص مع بورخا مايورال، وماريانو دياز.

معاناة ريال مدريد الهجومية ظهرت واضحة للغاية خلال مباراة الكلاسيكو الودية أمام برشلونة، والتي أقيمت فجر الأحد في مدينة لاس فيجاس بالولايات المتحدة، حيث لم يسدد لاعبو النادي الملكي أي كرة على مرمى النادي الكتالوني.

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ريال مدريد، وبعد أن فقد فرصة التعاقد مع مبابي، فرط كذلك في خدمات الصربي لوكا يوفيتش، عبر بيعه 50% من عقده إلى فيورنتينا الإيطالي.

بيع يوفيتش بالتحديد، وهو المهاجم الذي ضمه ريال مدريد في صيف 2019 من آينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 60 مليون يورو، يعد أمرًا مثيرًا للتعجب، خاصة وأنه كان أحد أبرز المهاجمين الشباب في أوروبا في ذلك الوقت.

إلا أن الصربي الدولي لم يتمكن من فرض نفسه على التشكيل الأساسي في ريال مدريد مع تألق بنزيما، وبعد ثلاث سنوات كان خروجه من الفريق أمرًا ضروريًا لجميع الأطراف.

ريال مدريد لم يدخل سوق الانتقالات للبحث عن مهاجم جديد، واكتفى باستمرار بنزيما، مع تصعيد خوانمي لاتاسا مهاجم فريق "كاستيا" للعب دور المساند للفرنسي.

لاتاسا لاعب واعد بطبيعة الحال، لكنه يحتاج إلى الهدوء والصبر، والحصول على فرص عديدة من أجل إثبات نفسه، وهو ما لم يفعله أي مهاجم من أكاديمية النادي الملكي في السنوات القليلة الماضية.

كما تأتي محاولة ريال مدريد للتخلص من مايورال وماريانو، لتؤكد أن أنشيلوتي لن يعطي أي فرصة للثنائي في الموسم المقبل، وبالتالي التخلص من رواتبهم أمر ضروري في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.

معاناة ريال مدريد على الصعيد الهجومي ستكون واضحة إذا ما تعرض بنزيما إلى أي إصابة أو إيقاف خلال الموسم المقبل، خاصة وأن تفكير أنشيلوتي في منح البلجيكي إيدين هازارد دور المهاجم الوهمي قد لا يثبت صحته في نهاية المطاف.

هل من حلول؟

يجب على ريال مدريد التحرك سريعًا خلال الأسابيع الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية، إذا ما أراد جلب مهاجم يمكنه القيام بدور مساند بنزيما، خاصة وأن الأمور على الجناحين تبدو جيدة إلى حد ما.

وهناك عدد من الخيارات التي من الممكن أن يتحرك ريال مدريد نحوها خلال الفترة المقبلة، مثل السويدي الشاب ألكساندر إيساك مهاجم ريال سوسييداد، والإسباني جيرارد مورينو مهاجم نادي فياريال بالإضافة إلى خوانمي مهاجم ريال بيتيس، وهم لاعبون يعرفون الدوري الإسباني، ويمكنهم التأقلم سريعًا في ريال مدريد.

وإذا فرضت الظروف على ريال مدريد عدم الدخول في سوق الانتقالات، فإن أنشيلوتي وطاقمه الفني يجب أن يتعاملوا بحذر شديد مع بنزيما، ومنحه الراحة التي يحتاجها جسده في الموسم المقبل، خاصة مع إقامة بطولة كأس العالم 2022 في منتصف الموسم.