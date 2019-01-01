ماديسون مخاطبًا ود مانشستر يونايتد: أطمح لمستوى أعلى

ماديسون يطمح في الانتقال من ليستر سيتي إلى مانشستر يونايتد

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

لمح جيمس ماديسون نجم نادي ليستر سيتي برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق والانضمام إلى مانشستر يونايتد في الميركاتو المقبل.

وكان ماديسون قد أبدى من قبل رغبته باللعب في صفوف مانشستر يونايتد يومًا ما مؤكدًا أنه يحترم النادي كثيرًا ويقدره.

وحول ذلك، لمح ماديسون من جديد برغبته في أخذ خطوة للأمام في مسيرته الاحترافية واللعب في نادٍ أكبر في المستقبل.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 8, 2019

وقال ماديسون: "بالطبع أحب تجربتي في ليستر سيتي وأسعى لتتويجها بأفضل شكل ممكن، ولكن حان الوقت لكي أنظر إلى الأمام وأتطلع لخطوة أكبر"

وأضاف: "مانشستر يونايتد نادٍ كبير وأحبه كثيرًا، ولكن لا شيء يقول إنني سأنضم إليهم، من الممكن أن يحدث مستقبلًا، لا أحد يعلم ماذا سيحدث غدًا"

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يذكر أن ماديسون قد قدم رفقة جيمي فاردي انطلاقة موسم جيدة للسيتر سيتي، ولكن على ما يبدو فإن الرجل ينظر إلى الخطوة المقبلة قبل بداية الموسم حتى.