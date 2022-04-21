مادو: أبو بكر وتاليسكا لم يقدما الأفضل .. وكارينيو أبرز داعم لي

أكد عبد الله مادو؛ مدافع فريق نادي النصر، على أن الكاميروني فينسنت أبو بكر، والبرازيلي أندرسون تاليسكا ثنائي فريقه، لم يقدم المنتظر منهما حتى الآن.

ويعد مادو واحدًا من أفضل المدافعين في الكرة السعودية خلال السنوات الماضية، حيث يتم الاعتماد عليه من الفرنسي هيرفي رينارد في تشكيل المنتخب السعودي.

وخلال تصريحات للحساب الرسمي لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على "تويتر"، أشاد مادو بمدربه الأرجنتيني ميجيل روسو؛ المدير الفني للنصر.

وقال مادو: "روسو مدرب كبير، لأنه جاء في وقت حساس واستطاع أن يقرب بين نفسيات اللاعبين، وحفزهم من أجل تقديم كل ما لديهم، والعودة إلى المسار الصحيح".

وأردف: "الأمير فيصل بن تركي هو أكبر الداعمين لي، وداخل الملعب، السيد كارينيو كان في بداية مشواري داعم لي بشكل كبير".

مدافع النصر تحول للحديث عن زميليه أبو بكر وتاليسكا، حيث قال: "الثنائي لاعبان مميزان، ولعبا سويًا في الدوريين التركي والبرتغالي، قبل الانضمام للنصر".

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وواصل: "تاليسكا وأبو بكر لم يقدما المستوى المنتظر منهما حتى الآن، خاصة أبو بكر كونه لم يشارك بشكل أساسي خلال بداياته مع الفريق الأصفر".

🤔 كيف كانت بداياته مع #النصر، ومن كان أكبر داعم له، وكيف يرى ثنائية أبوبكر وتاليسكا، والمدرب روسو؟



🎙 لقاء مع نجم الدفاع في النصر @AlNassrFC عبدالله مادو 🌟👇 pic.twitter.com/89IvNwwID4 — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) April 21, 2022

وتحدث أيضًا مادو عن زميله الأرجنتيني بيتي مارتينيز، حيث قال: "يجب على اللاعبين الصغار الاقتداء به، لما يمتلكه من إصرار وعزيمة ورغبة، ويقدم الآن مستويات كبيرة".