"مادة قانونية سويسرية" .. سبيل النصر في قضية أبو جبل

النصر لديه سند قانوني يجعله غير مرتبط بأبو جبل

كشف القانوني أحمد الشيخي، عن المادة التي سيستند عليها نادي النصر في قضيته ضد الحارس المصري محمد أبو جبل، بعد أن قرر النادي اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ما هي تفاصيل قضية النصر وجاباسكي؟

بالأمس، تفجر الخلاف بين النادي السعودي والحارس المصري على السطح، بعد أشهر من الصمت من كلا الجانبين..

جاباسكي كان قد وقع عقود انتقاله للعالمي في يناير 2022، بعدما دخل الفترة الحرة في عقده مع ناديه السابق الزمالك، ونظرًا لأن الدوري المصري ينتهي بنهاية أغسطس الجاري، اضطر لتوقيع مخالصة مالية مع الأبيض، كي يلحق بمعسكر إعداد النصر في إسبانيا.

لكن تفاجأ الحارس بعدها بإخطاره من قبل النصر بأنه عقده باطل، ورفض المسؤولون استخراج تأشيرة دخول المملكة له، ليعلن في بيان رسمي اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مطالبًا بمنحه قيمة عقده بالكامل، بعدما رفض النادي السعودي تسوية المقابل المادي.

ورد النصر على بيان جاباسكي ببيان آخر، أكد خلاله أنه اضطر لعدم الاعتراف بالعقد، نظرًا لخداع للاعب له حول موعد نهاية عقده مع الزمالك، مشددًا على اللجوء للفيفا، للمطالبة باسترداد الـ450 ألف دولار، التي حصل عليها أبو جبل. (طالع التفاصيل)

ما هو سبيل النصر في قضية أبو جبل؟

الشيخي نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يكشف فيها عن المادة القانونية التي سيستند عليها النصر في قضية جاباسكي.

وجاء نص تغريدة الشيخي كالآتي: "النصر سيستند على هذه المادة من القانون المدني السويسري، مؤداها التالي: استخدام طرف لأي وسيلة خداع ليدخل في علاقة تعاقدية، هذا يجعل الطرف الآخر غير ملزمًا بذلك العقد (حتى لو كان الخطأ غير جوهري)".

واختتم الشيخي تغريدته قائلًا: "أما الفقرة 2 ففيها تفصيل لصالح النصر وآخر لصالح اللاعب، نفصل فيها لاحقًا".