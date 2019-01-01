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ماجواير يواصل الضغط على ليستر للرحيل إلى مانشستر يونايتد

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Getty Images
هاري ماجواير يواصل سعيه من أجل الانضمام إلى مانشستر يونايتد

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

واصل هاري ماجواير قلب دفاع نادي ليستر سيتي الضغط على إدارة فريقه من أجل السماح له بالرحيل عن صفوف الفريق خلال الميركاتو.

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ويعد مانشستر يونايتد هو أبرز المهتمين وأقربهم للتعاقد مع المدافع الدولي الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب دايلي ميل، فإن ماجواير قرر مواصلة الضغط على إدارة ليستر سيتي من أجل السماح له بالرحيل لصفو الشياطين الحمر.

وغاب المدافع الدولي الإنجليزي عن تدريبات الفريق اليوم بداعي الإصابة التي لم تكن موجودة قبل أن يعلنها اللاعب كمبرر لغيابه.

وجاء غياب ماجواير عن التدريبات بشكل مفاجئ للجميع مما يوحي أنه كان مقصودًا من أجل الضغط على الإدارة وأنه لم يكن مصابًا كما ادعى.

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يذكر أن ليستر سيتي قد وضع 89 مليون جنيه استرليني كشرط من أجل السماح لماجواير بالرحيل إلى مانشستر يونايتد الذي يهتم بخدماته منذ الصيف الماضي.

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