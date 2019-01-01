ماجواير يواصل الضغط على ليستر للرحيل إلى مانشستر يونايتد

هاري ماجواير يواصل سعيه من أجل الانضمام إلى مانشستر يونايتد

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

واصل هاري ماجواير قلب دفاع نادي ليستر سيتي الضغط على إدارة فريقه من أجل السماح له بالرحيل عن صفوف الفريق خلال الميركاتو.

ويعد مانشستر يونايتد هو أبرز المهتمين وأقربهم للتعاقد مع المدافع الدولي الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب دايلي ميل، فإن ماجواير قرر مواصلة الضغط على إدارة ليستر سيتي من أجل السماح له بالرحيل لصفو الشياطين الحمر.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 29, 2019

وغاب المدافع الدولي الإنجليزي عن تدريبات الفريق اليوم بداعي الإصابة التي لم تكن موجودة قبل أن يعلنها اللاعب كمبرر لغيابه.

وجاء غياب ماجواير عن التدريبات بشكل مفاجئ للجميع مما يوحي أنه كان مقصودًا من أجل الضغط على الإدارة وأنه لم يكن مصابًا كما ادعى.

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يذكر أن ليستر سيتي قد وضع 89 مليون جنيه استرليني كشرط من أجل السماح لماجواير بالرحيل إلى مانشستر يونايتد الذي يهتم بخدماته منذ الصيف الماضي.