ماجواير يلوم "الدفاع" على خسارة مانشستر يونايتد أمام برايتون!

لم يتمكن هاري ماجواير، قائد مانشستر يونايتد، من إيجاد التناغم مع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز شريكه الجديد في قلب دفاع "الشياطين الحمر".

اعترف هاري ماجواير قائد ومدافع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بأنه لم يتمكن من التفاهم مع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز لاعب "الشياطين الحمر" الجديد، خلال مباراة الفريق أمام برايتون في الجولة الأولى من منافسات موسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي.

مانشستر يونايتد خسر المباراة الافتتاحية في الموسم أمام برايتون، والتي أقيمت على ملعب "أولد ترافورد" بنتيجة 2-، ليفتتح فريق المدرب الهولندي إريك تين هاج الموسم بأسوأ طريقة ممكنة.

برايتون حقق الفوز الأول في تاريخه على مانشستر يونايتد في "أولد ترافورد" بفضل ثنائية باسكال جروس في الدقيقتين 30 و39، فيما جاء هدف أصحاب الأرض الوحيد بقدم الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 68 من عمر اللقاء.

ماذا قال ماجواير عن خسارة يونايتد أمام برايتون؟

ماجوار، وفي تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، قال بعد المباراة: "إنه شيء نحتاج إلى معالجته أو سيستمر في الحدوث، الهدف الأول كان بمثابة ضربة كبيرة للفريق كله".

وأضاف: "من الرائع أن نمتلك ليساندرو مارتينيز، لدينا منافسة على مراكز قلب الدفاع، لم نلعب كثيرًا سويًا، وفي الشوط الأول لم نكن متفاهمين، الشراكة في قلب الدفاع تُبنى بالوقت، سوف نتحسن كثيرًا ونحافظ على شباكنا نظيفة".

واختتم ماجواير تصريحاته قائلًا: "الكل يعرف المهمة، الموسم الماضي كان مخيبًا، لدينا مدرب جديد يحاول تطبيق فلسفته مع الفريق، لكن عندما لا نقوم بذلك بشكل صحيح، فإن الفريق يبدو مفككًا".

ما هو رد فعل تين هاج على الهزيمة من برايتون؟

تين هاج كان يشعر بخيبة أمل كبيرة بعد المباراة حيث قال: "إنها انتكاسة وخيبة أمل حقيقية علينا التعامل معها".

وأضاف: "عرفت منذ البداية أن العملية لن تكون سهلة وستستغرق وقتًا، لكن ليس لدينا وقت، نحتاج إلى الفوز بالمباريات، وكان علينا تقديم أداء أفضل".

وتابع: "ما حدث لم يكن ضروريًا، لقد أخطأنا في كرتين سهلتين وكان التنظيم سيئًا للغاية".

واختتم تين هاج: "لست راضيًا أبدًا، خسرنا ولم يكن ذلك ضروريًا، كان يجب أن نقدم أداء أفضل".