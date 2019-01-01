ماجواير يعول على الاتحاد الأوروبي لمنع العنصرية أمام بلجراد

لا يتمنى مشاهدة أحداث صوفيا المؤسفة

أعرب مدافع مانشستر يونايتد هاري ماجواير، عن أمله أن تمر مباراة فريقه ضد بارتيزان بلجراد مرور الكرام، وألا يتكرر سيناريو مباراة إنجلترا ضد صربيا، التي شهدت اعتداءات عنصرية ضد أصحاب البشرة السمراء في الأسود الثلاثة.

وعاش أغلى مدافع في العالم لحظات صعبة في ليلة اكتساح صربيا بسداسية نظيفة في التصفيات المؤهلة لليورو، بإصرار الفئة المتعصبة على إطلاق هتافات القرود ضد أصدقاء ماجواير أصحاب البشرة السمراء.

وسيعود مدافع ليستر سيتي السابق لزيارة صوفيا لمواجهة بلجراد في الجولة الثالثة للدوري الأوروبي، لكن هذه المرة، يشعر أن الأمور ستسير بشكل طبيعي، بموجب بروتوكول الاتحاد الأوروبي الأخير، الذي ناقشه مانشستر يونايتد قبل المباراة.

20 دقيقة كانت كافية لميتشي من أجل حسم الأمور أمام أياكس 🦇



هل حسم البلوز تأهلهم للدور المقبل بالفوز في أمستردام؟ 👏#MovementIsEverything @RexonaArabia pic.twitter.com/un8zzkKmAv — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 23, 2019

وقبل مواجهة الفريق الذي يملك سجلاً ولا أسوأ في حوادث العنصرية، قال ماجواير للصحف البريطانية "نثق أن الاتحاد الأوروبي سيراقب البروتوكول الصارم، والأجواء في ليلة صوفيا الأخيرة كانت سيئة، ولا أريد أن أكون جزءً منه مرة أخرى، وبالنسبة لنا، سنتعامل بإيجابية ونأمل أن تكون الأجواء رائعة هذه المرة".