ماجواير يتجاهل أنباء انتقاله لمانشستر يونايتد

اهتمام من ثنائي مانشستر بالتعاقد معه

أكد هاري ماجواير مدافع ليستر سيتي، أنه يفضل تجاهل كل الشائعات حول رحيله إلى مانشستر يونايتد، للتركيز مع منتخب إنجلترا بدوري الأمم الأوروبية.

ماجواير يعتبر من أفضل المدافعين بالدوري الإنجليزي، ويلقى اهتماماً كبيراً من كبار المسابقة، حيث يعد رحيله عن ليستر أمر شبه مؤكد هذا الصيف.

مانشستر يونايتد يريد ضمه من أجل تدعيم دفاع الفريق، وكذلك مانشستر سيتي يطمح للتعاقد معه تعويضاً لرحيل قائده فينسنت كومباني.

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ومع ذلك قال اللاعب:"عندما أكون مع إنجلترا لا أفكر في أي شيء آخر يخص الأندية، مجرد ارتداء هذا الشعر يجعلني أشعر بأهمية الموقف".

وأضاف:"كل تركيزي الآن على المباراتين القادمتين ولن أشتت انتباهي بأي قصص أخرى الآن".

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وأما عن رأيه في ماتياس دي ليخت قبل مواجهة هولندا:"عمره 19 عاماً وهو الآن قائد أياكس، وساعدهم على التأهل لنصف نهائي الأبطال، أتوقع له مستقبل كبير جداً".

جدير بالذكر أن إنجلترا تلعب ضد هولندا في 6 يونيو القادم، خلال منافسات نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.