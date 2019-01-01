ماجواير: مانشستر يونايتد يحتاج إلى تحسين الثلث الأخير

كيف يرى هاري ماجواير الحل لمشاكل مانشستر يونايتد؟

قال هاري ماجواير مدافع نادي مانشستر يونايتد وأغلى مدافع في تاريخ كرة القدم إن الشياطين الحمر يحتاجون إلى بعض التحسينات من أجل حل مشاكل الفريق.

وكان مانشستر يونايتد قد واصل سلسلة نتائجه السلبية وخسر في المباراة الأخيرة أمام بورنموث بهدف للا شيء لتزداد وضعيته تعقيدًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحول المشاكل التي يعاني منها الفريق في الوقت الحالي، أكد هاري ماجواير أن مانشستر يونايتد يحتاج إلى تعزيز الثلث الأمامي للفريق.

وأضاف: "الفريق ليس سيئًا كما يقال، نعاني فقط من بعض المشاكل التي تحتاج إلى العمل من أجل حلها، النتائج لا تعبر عن كل شيء دائمًا"

وتابع: "الثلث الأخير للفريق يحتاج إلى بعض التعزيزات، في حال غياب أحد لاعبينا بداعي الإصابة أو الإيقاف تكون الأمور صعبة بالنسبة للفريق ككل"

وأردف: "لا يمكن أن تنافس في بطولة بحجم الدوري الإنجليزي الممتاز وأن تنافس على أكثر من جبهة دون أن تمتلك عمقًا يسمح لك بالمداورة"

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يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز العاشر في الوقت الحالي على سلم الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز في واحدة من أسوأ بداياته في البطولة.