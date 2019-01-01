رسمياً | مانشستر يونايتد يضم ماجواير

ماجواير أصبح الأغلى في التاريخ

هيثم محمد فيسبوك تويتر

أعلن مانشستر يونايتد تعاقده رسمياً مع هاري ماجواير، مدافع ليستر سيتي، في صفقة جعلت الأخير أغلى اللاعبين بمركزه.

واستمرت المفاوضات بين الطرفين طوال فترة الانتقالات الصيفية حتى نجح يونايتد في حسمها في الأيام الأخيرة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 5, 2019

وأعلن يونايتد على وسائل التواصل الاجتماعي ضم ماجواير بعقد يمتد لـ 6 سنوات مقابل 80 مليون جنيه استرليني.

وأصبح ماجواير أغلى مدافع في العالم والبريميرليج بعدما تخطى فيرجيل فان دايك، نجم ليفربول، وعدة أسماء أخرى.

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وتألق ماجواير في السنتين الماضيتين بقميص ليستر والمنتخب الإنجليزي، مما جذب انتباه عملاقي مانشستر، ولكن يونايتد كان الأكثر جدية.