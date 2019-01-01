ماجواير: لسنا جيدين بما فيه الكفاية

مدافع مانشستر الجديد يحاول بث العزيمة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد اعتقاده بسوء الوضع الحالي لناديه، الأمر الذي تحرك العديد من لاعبي الفريق للحديث عنه بالآونة الأخيرة.

وقال ماجواير عبر تويتر:"ليس جيداً بما فيه الكفاية. يجب أن نتحد معاً".

وكان ماجواير قد انضم للنادي في الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 80 مليون جنيه استرليني، قادماً من ليستر سيتي.

Not good enough, gutted. We must stick together #MUFC 🔴❤️ pic.twitter.com/PPm8eYfT6F — Harry Maguire (@HarryMaguire93) October 8, 2019

وكالعادة يملك ملعب أولد ترافورد تطلعات عالية، حيث أن مانشستر يونايتد هو النادي الأكثر تتويجاً بالبريميرليج (13 مرة) والأكثر تتويجاً بالدوري الإنجليزي ككل (20)، وبالتالي لا يسهل قبول الوضع الحالي.

يذكر أن مانشستر يونايتد يواصل التخبط، منذ اعتزال مدربه التاريخي سير أليكس فيرجسون في 2013.