ماجواير: لسنا جيدين بما فيه الكفاية

أبدى هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد اعتقاده بسوء الوضع الحالي لناديه، الأمر الذي تحرك العديد من لاعبي الفريق للحديث عنه بالآونة الأخيرة.

وقال ماجواير عبر تويتر:"ليس جيداً بما فيه الكفاية. يجب أن نتحد معاً".

وكان ماجواير قد انضم للنادي في الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 80 مليون جنيه استرليني، قادماً من ليستر سيتي.

Not good enough, gutted. We must stick together #MUFC 🔴❤️ pic.twitter.com/PPm8eYfT6F