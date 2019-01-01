ماجواير: الفوز كان ضرورياً.. واللعب ضد فاردي ليس سهلاً

أبدى هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد سعادته بالفوز على فريقه السابق ليستر سيتي بهدف نظيف في الأسبوع الخامس للبريميرليج.

وقال ماجواير لبي بي سي سبورت عقب المباراة:"لقد كان من الصعب أن ألعب ضد جيمي (فاردي). لقد لعبت معه لعامين وهو لاعب رائع يمكنه إخافة الدفاع".

وأضاف:"علمنا أن الفوز كان ضرورياً، خصوصاً بعد التوقف الدولي. كان علينا أن نبني قاعدة صلبة وأن نحتفظ بنظافة شباكنا خصوصاً في أولد ترافورد".

وأوضح:"سنواصل تسجيل الأهداف استغلالاً للمواهب الهجومية التي نملكها. كان بإمكاننا الاحتفاظ بالكرة بشكل أفضل ولكننا دافعنا بشكل جيد".

يذكر أن ماجواير كان قد انتقل ليونايتد في أغسطس الماضي مقابل 80 مليون جنيه استرليني.