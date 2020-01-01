ماجواير: الجميع يريد الفشل لمانشستر يونايتد بسبب إنجازات الماضي

هاري ماجواير مدافع فريق مانشستر يونايتد يدافع عن فريقه ضد الانتقادات.

دافع المدافع الإنجليزي هاري ماجواير نجم فريق مانشستر يونايتد عن زملائه في الفريق ضد الانتقادات التي يتعرضوا لها في الأسابيع الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ماجواير وأكد خلالها أن الفريق يتعرض للكثير من النقد بسبب النجاحات السابقة له.

وقال ماجواير: "لقد تواجدت في صفوف هذا الفريق لمدة عام ونصف الآن، ولاحظت شيئًا واحدًا في مرات عديدة، نحن أكثر الأندية التي يتحدث عنها العالم".

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وأضاف: "لماذا يحدث ذلك؟ لأننا النادي الأكبر في العالم، والجميع لا يريدنا أن نقدم مستويات جيدة، لماذا؟ ربما بسبب ناجحات الماضي".

وأردف: "علينا أن نتأقلم على تلك الأمور وأن نتجاوز كل ما هو سلبي بالرغم من أن ذلك يكون صعبًا في بعض الأحيان، لكن رد فعلنا على الخسارة مرتين كان طيبًا بالفوز بخمسة أهداف، بعد ذلك سقطنا من جديد أمام آرسنال ".

وأكمل عن تدخل جوردان بيكفورد عليه: "بشكل شخصي لا أعتقد أن تلك الكرة كانت ركلة جزاء، أظن أنني دفعته قبلها قليلًا".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد كان قد حقق الفوز على نظيره إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمع بينهما بالأمس في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي على ملعب الأخير.