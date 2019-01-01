ماجد ناصر يتحدث عن أسباب ضياع السوبر من أهلي دبي

الأهلي فقد لقب كأس السوبر الإماراتي أمام الشارقة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث ماجد ناصر، لاعب أهلي دبي الإماراتي عن خسارة فريقه لقب كأس السوبر أمام الشارقة بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم.

وكان الشارقة قد حقق اللقب رغم نقصانه العددي ما يقرب من 60 دقيقة كاملة خلال المباراة، ليصل إلى ركلات الترجيح التي أهدت إليه البطولة.

وقال ماجد ناصر في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: "أبارك للشارقة على التتويج بكأس السوبر، نحن لم نستغل الفرص التي أتيحت لنا".

وأضاف: "كان علينا استغلال الطرد الذي حدث في صفوف الشارقة، لكن فقدنا الكثير من التركيز خلال أحداث المباراة والتي ذهبت إلى ركلات الترجيح".

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وتابع ناصر: "يجب أن نتعلم جيدًا من هذا الدرس ومن هذه المباراة، لم نتاثر بالهزيمة، فريقنا قادر هل العودة، انتظرونا في دوري الأبطال بصورة طيبة".

وكان الشارقة قد حقق أيضًا لقب دوري الخليج العربي بعد منافسة مع شباب الأهلي دبي، خلال الأسابيع الأخيرة من أحداث الدوري.