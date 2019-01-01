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دوري الخليج العربي

ماجد ناصر سيغيب عن لقاء الظفرة بسبب الإيقاف

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شباب الأهلي دبي يفقد قلب الأسد
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

يغيب ماجد ناصر، حارس مرمى فريق نادي شباب الأهلي دبي، عن مواجهة فريقه أمام الظفرة، بسبب الإيقاف.

شباب الأهلي دبي سيواجه الظفرة مساء غدٍ الجمعة، بالجولة 23 ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي.

ماجد ناصر لن يستطيع المشاركة في مباراة شباب الأهلي دبي أمام الظفرة، بسبب حصوله على 3 إنذارات.

ويشارك حسن حمزة بدلًا من ماجد ناصر في مباراة الظفرة، بسبب غياب ماجد ناصر بسبب الإصابة.

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وكان شباب الأهلي دبي قد حصل على لقب كأس رئيس الدولة الإماراتي، بعد الفوز على الظفرة في المباراة النهائية، والتي أقيمت مساء يوم الأثنين الماضي.

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