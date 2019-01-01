ماجد عبد الله يُفسر غيابه عن استقبال خادم الحرمين الشريفين للرياضيين

أسطورة النصر أثار الجدل ثم فسر ما حدث

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أثار ماجد عبد الله أسطورة الكرة السعودية الجدل اليوم حين أبدى دهشته من غيابه عن استقبال خادم الحرمين الشريفين للرياضيين في السعودية، لكنه فسر الأمر فيما بعد.

واستقبل ملك السعودية اليوم الرياضيين في إطار دعمه للرياضة السعودية وتطورها واحتضانه للرياضيين في المملكة.

وقد كتب ماجد عبد الله على حسابه الرسمي في تويتر مندهشًا من عدم دعوته لذلك الاستقبال، مضيفًا "كان استقبال سيدي خادم الحرمين الشريفين للرياضيين اليوم دليلًا على ما يوليه حفظه الله من اهتمام كبير بأبنائه الرياضيين، وهو ما دفع برياضتنا لتتطور خلال السنوات الماضية وفي المستقبل. وأستغرب عدم دعوتي لهذه المناسبة الغالية، لأتشرف بالوقوف بين يدي مقامه الكريم والسلام عليه !!".

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لكن بعد ساعتين تقريبًا تراجع أسطورة النصر وأوضح أنه تلقى بالفعل اتصالًا من منسق الهيئة العامة للرياضة لدعوته، لكنه لم يُجب لأنه لم يعرف رقم المتصل، وهو ما حال دونه ودون الحضور اليوم.

وأضاف في تغريدة أخرى "تلقيت اتصالًا عزيزًا من سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي رئيس هيئة الرياضة غمرني بمحبته وتقديره وتفهمت منه أنه تم الاتصال من قبل المنسق بهاتفي لكن لم أنتبه للاتصال لعدم معرفتي بالرقم. أشكر للأمير عبدالعزيز اتصاله وما وجدته من تقدير شخصي ومحبة أسعدتني ودعواتي بالتوفيق للجميع".