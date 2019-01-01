ماجد عبد الله يدعم النصر من المدرجات أمام الفيحاء

أسطورة نادي النصر ماجد عبد الله يساند فريقه القديم أمام الفيحاء

فيسبوك تويتر محمد عماد

تواجد أسطورة كرة القدم السعودية ماجد عبد الله لمساندة فريقه القديم النصر أمام الفيحاء من مدرجات ملعب الأمير فيصل بن فهد الذي احتضن المباراة.

جماهير العالمي استقبلت أسطورتها بكل ترحاب، والذي أعرب عبر حسابه الرسمي على تويتر على ضرورة التكاتف وتشجيع النصر للمنافسة على لقب الدوري وكأس الملك والبطولة الآسيوية.

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وكانت مباراة النصر والفيحاء انتهت بانتصار الأول بهدف مقابل لا شيء في الأسبوع الحادي والعشرين من الدوري.

يذكر أن ماجد عبدالله البالغ من العمر 59 عامًا لعب لصالح النصر منذ عام 1977 حتى عام 1997، وشارك مع منتخب الأخضر في كأس العالم عام 1994.

كما أنه أقيمت له مباراة تكريمية عام 2008 أمام فريق ريال مدريد بكامل نجومه، كما أنه عمل كإداري لفريق النصر بجانب خوضه لتجربة التحليل التلفزيوني.