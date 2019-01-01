ماجد عبد الله: تعثر النصر ولكنه سيعود لتحقيق الدوري

نجم النصر السابق يتحدث عن خسارة الصدارة وحظوظة بالدوري

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد ماجد عبد الله، نجم نادي النصر السابق، على أن الدوري السعودي مازال في الملعب، بالرغم من اعتلاء الهلال لصدارة ترتيب الدوري.

الهلال استعاد صدارة الدوري السعودي للمحترفين، بعد تعثر النصر أمام الاتحاد مساء أمس السبت، بالجولة 27.

ماجد عبد الله نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيها:

"لا يوجد فريق يفوز دائماً، النصر خسر من الإتحاد بسبب أخطاء اللاعبين، عليهم مراجعة حساباتهم، والدوري لا زال في الملعب".

"المطلوب التركيز والفوز في المواجهات المتبقية، ونسيان الخسارة تماماً، تعثر الفارس لكنه سيعود بإذن الله".

لا يوجد فريق يفوز دائماً، النصر خسر من الإتحاد بسبب أخطاء اللاعبين.

عليهم مراجعة حساباتهم، والدوري لا زال في الملعب، المطلوب التركيز والفوز في المواجهات المتبقية، ونسيان الخسارة تماماً.

تعثر الفارس لكنه سيعود بإذن الله. — ماجد عبدالله (@M_Abdullah_9) April 14, 2019

اتحاد جدة حقق الفوز على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة 27 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

النصر تجمد رصيده عند النقطة 61 في المركز الثاني، بينما يتصدر الهلال الدوري برصيد 63.