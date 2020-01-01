ماجد عبدالله يكشف موقفه من إلغاء الدوري السعودي وأخطاء إدارة النصر

من غير المنطقي أن يتم منح لاعب مهم وهداف إجازة في وسط الموسم وزحمة المباريات

يبقى ماجد عبدالله أحد أساطير نادي النصر والكرة السعودية، والذي بالتأكيد يمتلك شعبية وجماهيرية كبيرة جدًا بين عشاق كرة القدم.

وتحدث عبدالله في حوار مطول مع صحيفة الشرق الأوسط، والذي كشف خلاله عن العديد من الكواليس حول إدارة النصر الحالية وأبرز المحترفين بالفريق ومصير الدوري السعودي للمحترفين.

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وحول قدرة الإدارة الحالية في التعامل مع المهاجم عبدالرزاق حمد الله قال : "عبد الرزاق حمد الله؛ من أفضل اللاعبين حاليًا، وهذه حقيقة لا يختلف عليها اثنان، ولكن يجب على الإدارة أن تعرف كيف تتعامل مع النجوم؛ سواء حمد الله أو غيره".

وأضاف : "من غير المنطقي أن يتم منح لاعب مهم وهداف إجازة في وسط الموسم وزحمة المباريات، وكان عليهم تدارك هذه الأخطاء".

وواصل ماجد نقده للإدارة قائلاً : "الإدارة لم تعرف حتى الآن طريقة التعامل مع اللاعبين، ومن الشواهد أن يكون الفريق مهزوماً وتجد أن الإدارة قد أخذت اللاعبين في نزهة برية، وهذا من وجهة نظري خطأ وتصرف غير سليم".

وتطرق ماجد للحديث عن محترفي الفريق النصراوي قائلاً : "لم أتمنى رحيل المدافع البرازيلي برونو أوفيني، وقد تحدثت مع الإدارة حول هذا الموضوع، ولكن كانت لديها وجهة نظر مختلفة".

وبالنسبة للنيجيري أحمد موسى، فعلى الرغم من أنه لم يقدم المستوى المتوقع منه، فإنه يقدم من خلال تحركاته أدواراً مهمة جداً تخدم الفريق بشكل عام.

وتحدث ماجد عن مصير بطولة الدوري السعودي للمحترفين قائلاً : "إذا لم يستكمل الدوري؛ فإنه يلغى بشكل كامل، ولو كان الفارق النقطي بين المتصدر والوصيف كبيراً، والمباريات المتبقية لن تؤثر في تتويج المتصدر فإنه يأخذ البطولة".

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وأكمل : "الوضع الحالي مختلف، ففي الوضع الحالي الفرق بين الهلال المتصدر والنصر الوصيف 6 نقاط، والنصر فاز على الهلال في الدور الأول على ملعب الهلال وقادر كذلك إلى أن يهزمه في الدور الثاني ويقلص الفارق إلى 3 نقاط، لذلك من الأفضل أن يلغى.

وفي نهاية تصريحاته تحدث عن إمكانية فوز الهلال أو النصر باللقب وقال : "في حال استكمال الدوري أعتقد أن مباراة النصر والهلال سوف تحدد البطل؛ فإنْ فاز الهلال فسوف يفوز باللقب، وإن فاز النصر فسيضيق الخناق على الهلال وقد يكسب اللقب".