ماجد عبدالله يُسلم عبدالرزاق حمد الله وفيتوريا جائزة الأفضل في شهر مارس

تسلم الثنائي هذه الجائزة من أسطورة النادي ماجد عبدالله قبل مباراتهم التي تنطلق بعد دقائق أمام نادي الاتحاد

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تسلم المهاجم الدولي المغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم نادي النصر السعودي ومدربه البرتغالي روي فيتوريا جائزة الأفضل عن شهر مارس.

وخطف المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر ومدربه البرتغالي روي فيتوريا جائزة لاعب ومدرب شهر مارس في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

هداف يُسلم الجائزة إلى هداف آخر، كلاهما لعب في النصر.💫💫



بالتأكيد حمد الله لن ينسى هذه الجائزة التي توج بها في شهر مارس.👌🏼



(📸: @SPL ) pic.twitter.com/5ZECmrwFsz — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 13, 2019

وتسلم الثنائي هذه الجائزة من أسطورة النادي ماجد عبدالله قبل مباراتهم التي تنطلق بعد دقائق أمام نادي الاتحاد.

وكان المهاجم المغربي الذي يعتلي صدارة الهدافين في الدوري، قد سجل 7 أهداف من أصل 10 سجلها فريقه، منها "سوبر هاتريك" في مرمى الوحدة، وهدفين في مرمى الاتفاق بالإضافة إلى هدف في شباك الهلال.

وفي المقابل، استطاع روي فيتوريا تحقيق الانتصار في المباريات التي خاضها فريقه الشهر الماضي، ليصعد إلى صدارة الترتيب برصيد 58 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الهلال.