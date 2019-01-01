ماجد حسن يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد التتويج بكأس رئيس الدولية

الأهلي يتوج على حساب الظفرة بكأس رئيس الدولة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث ماجد حسن لاعب شباب الأهلي دبي بعد الفوز بكأس رئيس الدولة، على حساب الظفرة، وأسباب الانتصار خلال اللقاء.

وحقق أهلي دبي الفوز على الظفرة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد بإمارة العين مساء الإثنين.

وقال حسن في تصريحات تلفزيونية: "هذا الكأس عليه اسم رئيس الدولة، وربنا وفقنا وحققنا الكاس، وطلعنا بالكأسين هذا الموسم".

وأضاف: "ستكون بداية وكل سنة يجب أن نتوج ببطولات وليس واحدة فقط، ولن نشبع من تحقيق الإنجازات ونعد الجماهير بالمزيد".

وكان الفريق حقق بطولة كأس الخليج العربي الإماراتي في الموسم الحالي بعد الفوز على الوحدة في النهائي الذي أقيم يوم 22 مارس الماضي، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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وتمكن أهلي دبي من تحقيق البطولة بعد مسيرة رائعة طوال البطولة ولقاء قوي أمام الظفرة، لتصبح هي البطولة الثانية له هذا الموسم.