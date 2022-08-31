ماجد النفيعي يستقيل من رئاسة النادي الأهلي

تقدم ماجد النفيعي رئيس النادي الأهلي، باستقالته من منصبه، وذلك بعد جولتين فقط من دوري يلو للدرجة الأولى السعودي.
ماجد النفيعي يستقيل من رئاسة الأهلي
كشف الإعلامي وليد سعيد، خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن تقديم ماجد النفيعي لاستقالته من رئاسة الأهلي.
وجاء نص التغريدة كالآتي: "ماجد النفيعي يُقدم استقالته من منصبه كرئيس للنادي الأهلي".
رسمياً |— وليد سعيد (@Rabanalsafena) August 31, 2022
ماجد النفيعي يُقدم استقالته من منصبه كرئيس للنادي ..#الأهلي pic.twitter.com/LjUUR3rIl4
وبذلك يرحل من رئاسة الأهلي بعد عام واحد فقط من توليه المنصب، وذلك قبل 3 سنوات من نهاية فترته.
لماذا استقال ماجد النفيعي من رئاسة الأهلي؟
قدم النادي الأهلي تحت رئاسة النفيعي الموسم الماضي 2021-2022 نتائج كارثية، قادته إلى الهبوط لأول مرة في تاريخ النادي إلى دوري يلو للدرجة الأولى.
هذا بالإضافة إلى رحيل نجوم الفريق منذ تولي ماجد النفيعي رئاسة الأهلي، مما دفع جماهير الأهلي للمطالبة برحيله، ولكنه تمسك بالاستمرار من أجل إعادة الراقي إلى دوري المحترفين مرة أخرى.
ولكن الفريق لم ينجح في تحقيق أي انتصار خلال أول جولتين في دوري يلو للدرجة الأولى، حيث تعادل مع القيصومة ثم خسر أمام الأخدود بهدفين دون رد، مما دفع النفيعي للاستجابة للمطالبات باستقالته.
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