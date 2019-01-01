ماثيو يروي تفاصيل الاعتداء على نجوم لشبونة: تصورت هلاكي

جيريمي ماثيو مدافع برشلونة السابق وسبورتنج لشبونة الحالي يروي تفاصيل حادث هجوم جماهير الفريق البرتغالي عليهم.

كشف النجم الفرنسي جيريمي ماثيو مدافع برشلونة السابق وسبورتنج لشبونة الحالي تفاصيل الحادث الذي تعرض له الفريق قبل حوالي عام ونصف.

جاء هذا في المحكمة أثناء إدلاء لاعب لشبونة الحالي لشهادته في الواقعة التي حدثت على ملعب تدريبات النادي بعد هجوم ٥٠ مشجع على الملعب واقتحامه هو وغرف الملابس وتعرضوا لبعض اللاعبين بالضرب.

وقال ماثيو: "أكونا تعرض للضرب في الوجه مرتين أو ثلاثة ممن كانوا يركضون خلفه، وجوسيب ميسيتش تم ضربه بحزام وسط وكان هناك ثلاثة أشخاص أمام غرف الملابس لمنع اللاعبين من المغادرة".

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وأضاف: "كل شيء كان خارج عن السيطرة ولم أجد أي شخص يحاول المغادرة والجميع بقى خافئًا حتى نهاية الأمر ورحل الجميع".

وأكمل: "لن أنسى أبدًا شعوري بالخوف في ذلك اليوم، اتصلت بزوجتي فورًا لأنني لم أعتقد أنني أستطيع رؤيتها من جديد بعد ما حدث".

وأنهى تصريحاته: "عند نهاية كل مباراة أتذكر ذلك الشعور، صحيح أنه لم يجعلني أغير الكثير في طريقة حياتي وخروجي من الملعب لكنني أخشى دومًا من تكرار الأمر".

جدير بالذكر أن الواقعة التي حدثت في ٢٠١٨ وقعت بسبب فشل الفريق في الخروج بنتائج إيجابية من المباريات الأخير في الدوري البرتغالي أمام ماريتيمو فونشال، وفشله في الصعود لبطولة دوري أبطال أوروبا.