مات تارجيت يسجل الهدف الـ 1000 في البريميرليج هذا الموسم

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

سجل مات تارجيت نجم نادي ساوثهامبتون الهدف رقم 1000 في الدوري الإنجليزي الممتاز فيما يخص نسخة الموسم الحالي.

وكان مات تارجيت قد شارك في مواجهة فريقه ساوثهامبتون أمام بورنموث ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من البريميرليج.

وفيما كانت النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، نجح مات تارجيت في تسجيل الهدف الثالث لصالح ساوثهامبتون.

وبهذا الهدف، أكمل البريميرليج اليوم الـ 1000 هدفًا خلال موسم 2019، كأحد أسرع المواسم التي تشهد الوصول إلى هذا العدد من الأهداف في تاريخ البريميرليج.

1000 - Matt Targett has scored the 1000th @premierleague goal of 2018-19; this is the second earliest date the 1000th goal has been scored in a season, after April 1st in 1994-95. Chiliad.