ماتيو لاهوز: لا أفضل فريق على آخر ويحترمونني أكثر في برشلونة

الحكم الإسباني ماتيو لاهوز يشعر بالتقدير بشكل أكبر من قبل برشلونة على حساب ريال مدريد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد الحكم الإسباني الكبير ماتيو لاهوز أنه لا يفضل أي فريق على حساب الآخر في الليجا حتى لو كان ذلك الفريق ريال مدريد أو برشلونة على حساب ختيافي وألافيس.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لاهوز ونقلتها صحيفة "ماركا"، وأكد خلالها أنه لطالما ما شعر بالكثير من الاحترام تجاهه في برشلونة.

وقال لاهوز: "لقد قمت بتحكيم الكثير من المباريات لبرشلونة، ودومًا ما كنت أشعر أنه يتم احترامي بشكل جيد هناك".

وأضاف: "لقد خضت العديد من المحادثات مع كل من كارليس بويول وبيب جوارديولا، وأخبراني أنهما معجبان بطريقة إدارتي للمباريات".

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وأكمل: "لم يسبق لي أن فضلت لاعبي برشلونة أو ريال مدريد على أي نادي آخر، مثلهم مثل خيتافي وألافيس بالنسبة لي، وأعاملهم بنفس الاحترام".

جدير بالذكر أن لاهوز كان لاعب كرة قدم في شبابه قبل أن يحول مسيرته للتحكيم عندما عرض عليه أن يلعب في الدرجة الثالثة وهو ما رفضه.