ماتيو: تركوني وحدي في برشلونة، وجريزمان أخطأ بالانضمام لهم

جيرمي ماتيو نجم برشلونة السابق يتحدث عن فترته الصعبة رفقة الفريق الكتالوني.

كشف جيرمي ماتيو نجم برشلونة ومنتخب البرتغال السابق عن كواليس موسمه الأخير في صفوف النادي الكتالوني الذي كان الأصعب له بحسب وصفه.

جاء هذا في تصريحات صحفية له مع صحيفة "ماركا"، أكد خلالها إنه لم يتلق أي دعم خلال فترته مع النادي الكتالوني، وتطرق للحديث عن انتقال أنطوان جريزمان لهم.

وقال ماتيو: "آخر عام لي في برشلونة كان في منتهى السوء، شعرت أن الخسارة في تورينو كانت خطأ مني،، ولا أفهم لماذا قتلوني بذلك الشكل، لقد كنا 11 لاعبًا في الملعب، كنت وحدي في غرف الملابس ولم يدعمني أي شخص".

وأضاف: "بالنسبة لي ليست تلك هي كرة القدم، الجميع يهاجم لونجليه، لكن عليه أن يبقى إيجابيًا ويحول الأمر لصالحه قدر الإمكان".

وأردف: "في برشلونة بقيت لـ12 شهرًا لم أتحدث مع لويس إنريكي، حتى عندما أخطأت لم يأت لي ويتحدث بكلمة واحدة".

"برشلونة رفض مبابي، وريال مدريد لم يتفق معه"

وأكمل: "نجوم مثل بيكيه وبوسكيتس منحوا برشلونة الكثير، ستكون عملية الاستغناء عنهم صعبة وإيجاد البديل أصعب، سنرى ما الذي سيفعله الرئيس الجديد".

وأنهى كلماته عن الثنائي جريزمان وأومتيتي: "أنطوان ليس في نفس لامستوى الذي كان عليه في أتلتيكو مدريد، بالنسبة لي كان من الخطأ أن ينضم لبرشلونة، أما صامويل فمن الطبيعي أن يعاني أي لاعب بعد الإصابة ولا يعود بنسبة 100%، لكنه بطل العالم وعليه أن يعمل بشكل أكبر".

جدير بالذكر أن ماتيو كان قد انضم لبرشلونة في صيف 2014 قادمًا من فالنسيا وحقق الثلاثية التاريخية الثانية في تاريخ النادي في عامه الأول.