ماتيوس: ليفربول السبب وراء تعاقد بايرن ميونخ مع هيرنانديز

بايرن دفع مبلغاً ضخماً لضم الفرنسي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أثنى لوثار ماتيوس، أسطورة بايرن ميونخ، على قرار ناديه التعاقد مع المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد وأشار لمباراة ليفربول بدوري الأبطال كسبب رئيسي.

ودفع بايرن 80 مليون يورو لضم الظهير الأيسر الفرنسي بداية من يوليو المقبل حسبما أعلن البيان الرسمي للنادي البافاري مساء الأربعاء.

وقال ماتيوس للصحافة: "برأيي قرار صائب استثمار الأموال في لاعبين يصنعون الفارق، بايرن فشل في هذا في السوق الأخيرة".

وأكمل: "أمام ليفربول شعروا بالحاجة لصرف الأموال، يحتاجون لاعبين بصفة دولية وخبرة وإمكانيات لمنافسة الإنجليز والإسبان والإيطاليين".

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وأبدى ماتيوس رأيه في سباق الدوري الألماني: "أعتقد بايرن يملك الحظوظ الأكبر بسبب خبرته في تلك الظروف، يعرفون كيف يسيطرون".

وختم: "برأيي، رغم تفوق وصدارة دورتموند الآن ولكن بايرن سيفوز ببطولة سابعة على التوالي".

ويتصدر بوروسيا دورتموند الترتيب بفارق الأهداف فقط عن بايرن ميونخ رغم سابق تقدمه بتسع نقاط في مراحل سابقة من المسابقة.

ويلعب بايرن مع فرايبورج الأسبوع المقبل ضمن منافسات الدوري الألماني.