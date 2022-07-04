ماتيوس: رونالدو سيسجل الكثير من الأهداف في بايرن ميونخ
كشف لوثر ماتيوس قائد بايرن ميونخ المعتزل أن فكرة انضمام كريستيانو رونالدو إلى النادي البافاري تعد مثيرة بالنسبة له.
جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح شبكة "سكاي" في نسختها الألمانية، وأكد خلالها أن قدوم رونالدو بدلًا من ليفاندوفسكي سيساعد البافاري على تسجيل الكثير من الأهداف.
وقال ماتيوس: "انتقال رونالدو إلى بايرن ميونخ سيكون أمرًا مثيرًا، على الأقل يجب أن تفكر في تلك الخيارات".
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وأضاف: "لو كنت في بايرن ميونخ تعتقد أن رونالدو قادر على العطاء لعام أو عامين وأنك تستطيع استخدام أموال ليفاندوفسكي في ضمه فذلك يستحق التفكير".
وأردف: "لو كان سيوافق على راتب كذلك الذي يحصل عليه ليفاندوفسكي فذلك يعني أن بايرن سيسجل الكثير من الأهداف في الهجوم بوجود رونالدو وماني ومولر وكومان".
وأكمل: "الضغوط هنا كبيرة أيضًا وقد يرحل جنابري وتصبح الأمور أكثر عقلانية على المستوى المادي ويأتي رونالدو".
جدير بالذكر أن عقد رونالدو في مانشستر يونايتد لا ينتهي سوى بنهاية الموسم المقبل، وقدم اللاعب طلب للرحيل عن النادي قبل ساعات كما لم يحضر أول أيام التحضير للموسم الجديد.