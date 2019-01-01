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الدوري الألماني - الدرجة الأولى

ماتيوس: بايرن سيفوز بالبوندسليجا في الجولة الأخيرة بصعوبة

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صراع قوي بين البافاري ودورتموند
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

توقع نجم بايرن ميونخ السابق لوثار ماتيوس أن يتوج الفريق بلقب البوندسليجا هذا الموسم، ولكن بصعوبة بالغة، وفي الجولة الأخيرة.

ويتصدر بايرن ميونخ الترتيب بفارق نقطتين عن ملاحقه بوروسيا دورتموند رغم تعثره الجولة الماضية والتعادل مع نورنبرج.

وقال ماتيوس مع "بيلد": "توقعي بايرن لن يفوز في الجولة الأخيرة أمام لايبزج، ولكنه سيفوز باللقب لأن دورتموند لن يفوز بكل مبارياته".

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وأكمل: "بايرن أكثر تركيزاً وثقة بالنفس في المراحل الأخيرة، كما أنه يجيد التعامل مع الضغط، دورتموند بالمقابل يبدو متعباً بدنياً".

وختم: "كوفاتش حتى الآن نجح في عمله وجعل الفريق لا يتأثر بغياب الأسماء الكبرى في تشكيلته وأعطى جنابري وكومان فرصة التقدم".

ويملك بايرن ميونخ فرصة تحقيق الثنائية في حال فوزه على لايبزج أيضاً في نهائي كأس ألمانيا في نهاية الشهر الجاري.

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