ماتيرازي محذرًا إنتر: ميلان إبراهيموفيتش مختلف

الشوق لديربي ميلانو يقتل ماتيرازي..

رفض ماركو ماتيرازي، مدافع إنتر السابق، التقليل من الجار ميلان ، قبل انطلاق مباراة الديربي، التي تجمع الفريقين، الليلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر الدوري الإيطالي .

الفارق بين ميلان وإنتر، يصل هذا الموسم إلى 19 نقطة، حيث يحتل النيراتزوري المركز الثالث فيما يأتي الروسونيري في المركز العاشر قبل لقاء الليلة.

وقال ماتيرازي، في تصريحات لقناة "إنتر" الرسمية: "توقعت أن يبدأ إريكسن، اللقاء من على مقاعد البدلاء، لقد انتقل إلى الفريق للتو، كما أن أليكسيس سانشيز لاعب جيد".

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وأضاف الدولي الإيطالي السابق: "هذه فرصة كبيرة جدًا للإنتر، لذلك لن تكون مباراة الليلة مثل أي لقاء آخر، أنها في ملعب رائع، وفي أجواء تصيبك بالقشعريرة".

وتابع: "يجب أن ننسى الديربي الأخير، لأننا كنا نواجه فريق أضعف بكثير مما هو عليه الآن، الآن يملكون زلاتان إبراهيموفيتش، ميزتنا الوحيدة في لقاء الليلة أن غالبية الجماهير الحاضرة في الملعب من أنصار إنتر".

وأردف: "هناك خطر أكبر على إنتر من ميلان، لأنهم يسعون إلى احتلال مركز أوروبي، بينما نحن نتطلع للفوز بالدوري الإيطالي".

وأتم: "أود أن أقدم كل ما أملك للعودة 20 عامًا إلى الوراء ولعب هذا الديربي".