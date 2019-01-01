ماتيراتسي: إيكاردي يمكن أن يستعيد إنتر وضد هدم سان سيرو

ماتريكس يفتح قلبه حول أحوال إنتر

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أبدى ماركو ماتيراتسي، النجم السابق، رأيه في بعض الأمور التي تخص فريقه إنتر مثل قضية ماورو إيكاردي ومباراة لاتسيو المقبلة وهدم ملعب "جيوسيبي مياتسا".

وعاد إيكاردي للتدرب مع فريقه في الأسبوع المقبل ومن المنتظر عودته للتشكيل الذي سيخوض مباراة الأحد المقبل أمام لاتسيو بالدوري الإيطالي.

وقال ماتريكس مع "توتوسبورت": "مباراة لاتسيو مهمة من أجل تأكيد انتصار الديربي لإنتر وسباق دوري الأبطال للفريقين، التأهل للمسابقة هو الهدف الأدنى لإنتر على الأقل".

وأكمل: "عودة إيكاردي مهمة لكل الأطراف، من الجيد أن يسود السلام والعقل، هذا لاعب سجل أكثر من 100 هدفًا مع الفريق وهذا يحث على الاحترام".

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وأضاف: "عودة إيكاردي ومع تألق لوتارو ستساعد في عودة إنتر من جديد لدوري الأبطال، الإدارة أرسلت رسالة قوية ولكن لا يجب أن ننسى أن اللاعب عانى بدنياً".

وتحول ماتيراتسي بالحديث إلى ملعب "سان سيرو": "هو مكان خاص لي كلاعب لأنني فزت هناك، ملعب رائع والأفضل في العالم، على الأقل ليتركوه كمتحف".

وتفائل الإيطالي حول مستقبل منتخب بلاده مع روبرتو مانشيني: "خليط من الخبرة والشباب، يعجبني زانيولو، كييزا، ومانسيني، وهناك من يلعبون خارج إيطاليا وهذا مفيد".

ويستضيف إنتر لاتسيو مساء الأحد في قمة منتظرة ضمن صراع الفريقين لتأمين مركز بدوري الأبطال الموسم المقبل.