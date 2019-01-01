ماتيتش يعترف بصعوبة موقف صربيا عقب الخسارة أمام البرتغال

برشلونة يتلقى ضربة أخرى بإصابة نيلسون سيميدو

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى نيمانيا ماتيتش نجم منتخب صربيا اعتقاده أن وضع بلاده قد تعقد للغاية بتلك الهزيمة أمام البرتغال 4-2، في تصفيات يورو 2020.

وقال ماتيتش عقب المباراة:"البرتغال دائماً ما تملك فرق قوية، ولكن في آخر 3 أو 4 أعوام هؤلاء اللاعبين الشباب الذين يلعبون في أعلى المستويات جعلوه الفريق الأقوى".

وأضاف:"في الأعوام المقبلة ربما يصبح منتخب البرتغال الفريق الأقوى في العالم".

وأوضح:"سيكون الأمر صعباً ولكن علينا القتال للنهاية، أوكرانيا تملك 13 نقطة بالفعل، والبرتغال لعبت مباراة أقل مما لعبنا، ولكن علينا القتال وسنرى ماذا سيفعل منتخب البرتغال".

يذكر أن منتخب أوكرانيا يتصد المجموعة بـ13 نقطة من 5 مباريات، يليه البرتغال بـ5 نقاط من 3 مباريات، ثم لوكسمبورج بـ4 نقاط من 4 مباريات ومثلهم لصربيا في المركز الرابع.