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الدوري الإنجليزي الممتاز

ماتيتش يحلم بالمركز الرابع بعد تقليص الفارق مع تشيلسي

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Getty Images
لاعب وسط مانشستر يونايتد يطمح في التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد تحسن أداء الفريق

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

أكد نيمانيا ماتيتش لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد، أنهم سيفعلون أقصى ما لديهم لإنهاء موسم البريميرليج في المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

ويحتل مانشستر يونايتد حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب فرق البريميرليج برصيد 44 نقطة، أي بفارق ثلاث نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع برصيد 47 نقطة.

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وحقق مانشستر يونايتد فوزه السابع على التوالي في البريميرليج أمام برايتون في الجولة الماضية، بينما خسر تشيلسي من آرسنال ليقترب فريق الشياطين الحُمر من المركز الرابع.

وعن هذا الأمر قال ماتيتش: "مباريات البريميرليج صعبة، سنقدم أفضل ما لدينا للظفر بأحد المراكز الأربعة الأولى مع نهاية الموسم، فرق المقدمة لديها إمكانيات كبيرة، والكل يأمل باللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ولكني متأكد من قدرتنا على مواجهتهم وإسعاد الجماهير".

يذكر أن اللاعب الصربي نيمانيا ماتيتش كان قد سبق له اللعب في صفوف تشيلسي أيضًا.

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